2022桃花最旺星座曝！　天秤注意體重、處女有意外之財

記者李芷萱／綜合報導

2022年已經過去一個月，你有訂定好新年新目標嗎？星座專家許睿光近日分享十二星座在2022年的幸運點，以及建議重心應該放在哪個方向，如果你還沒做好年度計畫，不妨做一下參考。另外，許睿光還分享在2022年財運、桃花以及事業最旺的星座，分別是水瓶座、天蠍座和雙魚座。

‧以下參考太陽星座與上升星座

【牡羊座－潛心佈局，大放異彩】

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在2022年的前半年牡羊座幾乎都在做計劃，想改變但還不到時間點，五月時木星會走到第一宮，計畫也就能開始推出來，會有巨大的改變。

【金牛座－擴大人脈，籌備規劃】

木星在2022年會走過金牛座的朋友宮，金牛座的人可能會參加很多的活動、認識到很多新的人，有機會從志同道合的朋友身上獲得新訊息，或碰撞新的火花，並在下半年產生大計劃與執行。

【雙子座－更上層樓，追尋理想】

雙子座在上半年事業運很旺，有升官或是公司會賦予你重要的角色，也會有很多好運和貴人，是事業扶搖直上的一段時間，下半年加入新的團體和認識新的朋友，可以構思新的格局。

【巨蟹座－海外運旺，衝刺事業】

如果你的工作和海外有關，那上半年木星在第九宮（海外宮），會為你帶動很多機會，或是自我成長的契機，例如想參加公家機關考試、繼續讀書深造等等，下半年木星到事業宮，衝刺事業表現會不錯，也會獲得主管的青睞。

【獅子座－多方合作，遠地好運】

獅子座在上半年可能會有財產方面的好運，或是投資方面能賺到錢，如果從事仲介類型的工作，也會有很多貴人多方合作幫忙，下半年會有遠地的好運或是海外的好運，有機會接到海外的合作。

▲雙魚座的事業運不錯。（示意圖／達志影像）

【處女座－伴侶運旺，策略聯盟】

有的處女座在2022年可能會想結婚，或是遇到對的對象，如果你有另一半，或是事業上想找新的合作夥伴，也有機會遇到。另外，處女座在2022年會有一些偏財運，家運也不錯，可能會獲得一些意外之財。

【天秤座－職場發光，貴人相助】

上半年木星在天秤座的第六宮（日常生活宮），工作方面很不錯，職場中也容易遇到貴人或請到好員工，效率不錯可以交出好的成績單，不過日常生活宮也代表生活中可能會有不少聚會，要控制體重，下半年木星走到伴侶宮，單身者可以期待好對象，或是有新的合作機會。

【天蠍座－桃花朵朵，職場傲人】

天蠍座的民眾在上半年會有很多桃花，也會有人主動追求，如果是有懷孕計畫的也有機會，如果已經有小孩，那小孩的表現會很好。另外，天蠍座在2022年會有很多想學習的才藝或興趣、職場表現也不賴，能做出不錯的成績。

【射手座－家運興隆，愛神降臨】

上半年木星在射手座的家庭宮，爸爸的運氣不錯，若家裡有做生意的也能經營得不錯，同時可以期待好事發生，下半年戀愛運則很旺，單身就是忙著找對象，如果是有小孩的射手座，和小孩關係會很密切，若沒有小孩，可以規劃懷孕。

【摩羯座－學習進修，喜事臨門】

摩羯座在2022年兄弟姊妹的運氣會不錯，至於摩羯座本身會頗忙碌，可能會參加許多進修學習的課程，讓自己能更上一層樓，職場上也有很多機會能夠表現自己，總體來說上半年很忙碌、知名度也有增加的機會。下半年，摩羯座則是家裡的運氣很好。

【水瓶座－正財走旺，知名度上揚】

如果水瓶座在2021年很努力做規劃，那2022年上半年可以收穫一筆錢財，工作方面可能會想去考執照或學習技能，增加自己在職場上的價值、換工作加薪，若是自己做生意，則會有財神爺眷顧。下半年的水瓶座可能會分享很多觀點想法給周遭的人，容易成為意見領袖。

【雙魚座－美夢成真， 財運亨通】

2022年上半年木星在雙魚座的第一宮，生活進入一個大轉變，例如想轉換跑道、創業或是繼續進修，會如有神助般好運連連，想做的事情都會如預期的發展。下半年財運不錯，不過賺錢賺得快也代表花錢花得快，要想辦法把錢才留住。