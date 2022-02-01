重案回顧／遭瑪莎惡少打重傷！男大生「頭冒圓形禿」至今足不出戶

▲瑪莎拉蒂男大生因精神壓力大，目前仍足不出戶。（圖／中榮提供）

記者陳韻如／台中報導

台中宋姓男大生2021年11月7日因小擦撞，遭到莎拉蒂惡少張敦量等人痛毆，一度顱內出血命危，經緊急搶救後搶回一命。宋男清醒後回想事發經過，只記得當時頻頻道歉，一心想著，「我一人挨揍就好」，但不知為何對方仍不肯放過他，讓他差點沒命，甚至被迫休學，「實在無法原諒對方。」所幸他在歷經3周的治療後順利出院，目前正積極復健，期盼能盡快回到校園生活。

回顧案情，宋男同年11月6日晚間參加教會活動，結束後便開著白色福斯轎車護送幾名同學返家，而行經台灣大道與河南路口時卻不小心與後方瑪莎拉蒂發生擦撞，但沒想到卻遭到瑪莎拉蒂惡少張敦量等人打到顱內出血、顱骨骨折命危，所幸經緊急搶救後撿回一命。

據宋母表示，宋男當下一心只想著要保護同學，「我一人挨揍就好」，但不知為何對方仍不願意接受，暴打了他將近20分鐘，把他打成重傷，而他緊急手術後，「從左耳上面到後腦繞一圈直到右耳，打開頭蓋骨」，縫了46針，頭髮也被迫剃光，讓相當愛美的宋男無法接受。另外，手術疑似影響視神經，所以宋男2眼目前有外斜視、上斜視、複視等後遺症，平衡感不佳，需要持續追蹤，若半年後仍未改善，可能就要再進行手術矯正。

▲宋男疑因受到腦部手術影響到視神經，目前走路平衡感不佳，須進行復健。（圖／家屬提供）

不僅如此，宋男事發後情緒也相當不穩，對於術後種種的痛苦、不便，甚至因此被迫休學而天天發脾氣，回想起事發當天時，更氣憤告訴母親，「我無法忘記當初被打了後被縫了46針，拆線時頭痛欲裂，實在無法原諒對方。」

歷經3周的治療，宋男於2021年11月25日出院返家，而當天他也準備了鮮花送給主治醫師，更親筆寫下，「感謝榮總的醫療團隊，Thank You！」

此外，張敦量等3名犯嫌日前被提起公訴，宋母得知後表示，「這是得到司法公正的回應」。宋母提到，兒子案發後因精神壓力大而足不出戶，也不敢獨自出門，現在除了到醫院回診，就是待在家，後腦更因此出現3個「5元硬幣大小」的圓形禿，目前只希望兒子能盡快回復正常生活，其餘民事求償部分，將待刑事告一段落後再來思考。