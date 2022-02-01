人妻8年生4胎...下班煮飯「配合恩愛」　抓老公偷情！她崩潰：還約砲

▲生完4寶，老公依舊性慾滿滿！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

本站曾報導，人妻生孩後「3年沒恩愛」，最後發現老公偷吃，引發網友力挺男方！對此，一名人妻分享，生完4胎後儘管要上班、煮飯忙得不可開交，依舊會滿足老公的性慾，甚至會買情趣用品來助性，無奈老公在外偷吃約砲，讓她崩潰不已。

一名女網友在臉書《靠北老公2.0》表示，結婚8年來生了4個寶貝，其中一對是雙胞胎，而原PO與老公工作繁忙，常常會有晚下班的狀況，且返家後，原PO除了照料4寶之外，還要忙著煮晚飯。

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重點來了，原PO接著透露，老公生理需求一直很強烈，「就算累翻了，每次跟我要我也配合了，還特別為了增加情趣變化買了不少情趣用品。」然而原PO最近發現，老公竟在外偷吃，讓她感到崩潰，「不能理解，為什麼還有搞婚外的問題？還加入約跑網約了好幾次？」

文章曝光後，一票網友犀利解答，「新鮮感...是一個很難控制的情感」、「不管精神還是肉體，會偷吃的就是會偷吃，就是管不住自己，那是個人道德觀問題，跟你做的好不好沒有關係，不要責怪自己」、「沒吃過的『屎』都是新鮮的」、「會偷吃就是會偷吃，僅管你滿足他貌美如花都一樣」、「保持性趣活力，生活才會有樂趣」、「請支援人夫」。

▼網友熱烈討論。（圖／翻攝靠北老公2.0）

