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香港安養機構疫苗接種率僅26%　港府推出5項加強措施

▲▼ 新冠肺炎,新冠疫苗,香港,香港疫苗接種中心,林鄭月娥 。（圖／路透）

▲香港政府官員帶頭接種疫苗，但接種率仍偏低  。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港Omicron疫情持續擴散，但疫苗接種率仍偏低，尤其是安養院以及教養院的接種率，更是低到只有26%。香港公務員事務局局長聶德權28日宣布，將採取5項加強措施，推動安養院、教養院的院友接種。

▲▼香港新冠疫情,篩檢,封區檢測,疫苗接種。（圖／路透社）

聶德權表示，新冠疫情肆虐，並因變異病毒株令傳播加快、加廣，但體弱一群，安老院、殘疾人士院舍（安養院、教養院）院友在政府多項疫苗接種計劃下，最新的接種率仍然只有26%，因此政府決定採取5項加強措施。

第一，政府會要求所有院舍把院友健康記錄交予醫生，評估院友是否適合接種疫苗。

第二，醫生評估為合適接種、且能清楚表達同意的院友，政府將盡快安排接種並通知其家人。

第三，醫生評估為合適接種但未能表達同意的院友，政府會詢問其監護人或家人；除非監護人或家人在指定時間內以書面形式表示反對，否則政府會盡快安排接種。

第四，沒有法定監護人、且未能表達同意的院友，醫生會如常按醫療專業作出判斷，決定是否為這類院友接種。

第五，政府稍後會指定一個日期，從該日起所有新入住安老院或殘疾人士院舍作長期住宿的人士，均須已經接種一針疫苗，除非該名人士獲醫生證明不適合接種。

聶德權強調，為有效推動，相關執行細節將盡快向院舍公布，也盼望各方積極配合，以疫苗、科學方法保護體弱一群，並肩走過今次疫情。

▲▼香港新冠疫情,篩檢,封區檢測,疫苗接種。（圖／路透社）

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