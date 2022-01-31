立陶宛前總理「中國該受到教訓」　CNN：歐盟恐打破對中關係平衡

▲歐盟近來針對中國的貿易施壓行為向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

立陶宛人口僅不到300萬，近幾月來卻在台灣問題上頻頻挑戰北京當局的「一中原則」，引發北京施加經濟外交壓力，連帶歐盟其他國家也受影響。前立陶宛總理表示，中國的行事作風迄今為止能被允許，只是因為太富有，「中國需要接受教訓。」美國CNN也分析，歐盟對中關係的微妙平衡「不知道還能維持多久」。

根據CNN報導，這場口角影響範圍擴及歐盟，布魯塞爾認為，中國對立陶宛的態度對其他歐盟成員國構成威脅。歐盟27日更向WTO提出訴訟，指責中國針對立陶宛的「歧視性貿易行為」打擊了歐盟單一市場的出口。CNN分析，這可能只是歐盟未來對中國採取強硬立場的一個開端，不過，外界也有聲浪認為，此舉可能促使北京在歐洲展開報復性的貿易戰或取消投資。

前立陶宛總理庫比柳斯（Andrius Kubilius）向CNN表示，「中國需要接受教訓（learn lessons），因為迄今為止，他們被允許以違反我們價值觀與規則的方式行事，只是因為他們太富有了。」他認為，儘管較大的歐盟國家不會主動站出來，但這種風氣會從立陶宛蔓延到其他國家，總有一天，「歐盟將團結起來對抗一個不符合我們標準的國家」。專家們也一致認為，迫使中國讓步的唯一機會是歐洲戰略立場統一。

▲中國國家主席習近平去年12月30日參加比利時布魯塞爾舉行的視訊會議，在螢幕上可以看到歐盟委員會主席歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）與德國、法國元首。（圖／路透）

立陶宛官員接受CNN訪問指出，抗中的強硬立場不僅是道德使命，還希望藉此向俄羅斯傳達訊息。奧地利歐洲與安全政策研究所（AIES）所長查卡洛瓦（Velina Tchakarova）解釋，立陶宛自從加入北約（NATO）以來持續遭俄國施壓，立陶宛希望樹立一個「不屈服於北京與莫斯科獨裁政權」的榜樣。然而，許多較小的歐盟國家私下都懷疑，在緊要關頭，那些與中國有大量貿易往來的國家不會支持制裁措施。

報導認為，與中國建立牢固經貿關係，是歐盟推動減少依賴美國而「戰略自主」的一大關鍵，尤其是德國、法國等大型成員國，一直是戰略自主的堅定支持方，立陶宛尋求加強美國在歐洲的地位，並警告布魯塞爾與中國雙邊關係存在風險，本質上卻是希望迫使這些國家表明立場。

CNN分析，歐盟近來在地緣政治問題上採取一致行動，顯示英國脫歐與疫情可能提醒了布魯塞爾，共同利益領域的團結意味著，即使向立陶宛這樣的小國也能利用歐盟的機制對抗富強的大國。歐盟多年來持續在尋找一種方式，能讓成員國與中國的經濟關係和道德價值觀之間取得微妙平衡，「問題是，這種平衡還能維持多久？」

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