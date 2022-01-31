他自認夢到「超神數字組合」　狂簽樂透竟真的中獎！獨得近1億

▲澳洲男子多年來堅持用「夢到的明牌」簽樂透，沒想到竟真的中獎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

這不是白日夢，澳洲一名男子宣稱自己幾年前曾在夢中清楚看到一些頭獎數字，於是他開始用這組號碼來簽樂透，而且是每周必買，就這樣堅持了好多年，最終他竟然真的一注獨得頭獎，抱走高達260萬英鎊（約新台幣9800萬元）的樂透彩金。

根據《太陽報》報導，來自南澳大利亞州馬利仁市（Marion）的幸運兒在2021年12月5日購買了僅僅一張彩券，就成為第2313期「Set for Life」樂透唯一一名頭獎中獎者，預計在未來的20年內，每個月將有1萬806元英鎊（約新台幣40萬7170元）的獎金持續入袋。中獎的匿名男子表示，他每周都會去買Set for Life的彩券，因為那是他最喜歡的樂透遊戲，但隔天一早他到雜貨店掃描彩券時卻發現，獎金金額在螢幕上「顯示不出來」。

男子心想，這一定是中了什麼大獎，所以他直接去了樂透發行商的總部，那裡的工作人員告知他中了頭獎時，他簡直不敢相信，「這太超現實了！」他會如此激動不是沒有原因，因為他在幾年前曾做了一場夢，「那是個非常生動的夢，夢裡我用了這些號碼買了彩券，然後就中頭獎了，這感覺就像是個預言，不是開玩笑，這不是瞎掰，它確實發生了。」

男子表示，這彷彿是命中注定，太不可思議了，而這如此不可思議的中獎將「改變他的人生」，儘管他和妻子目前都還在工作，但現在可以少做一點，甚至退休，「這意味著，我們如果不想工作，那就可以不必再工作了，我們也會幫助我們的孩子，剩下的則用來真正地享受生活。」