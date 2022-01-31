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慎入！巨乳妹睡醒頭痛爆　大腦長5顆動脈瘤「開刀削顱骨」術後照曝

▲▼澳洲21歲巨乳正妹巴妮特（Annie Barnett）腦中長了5顆動脈瘤，醫師削去她的部分顱骨，才救回她一命。（圖／翻攝自IG／annie.barnett）

▲國外一名巨乳正妹大腦長了5顆動脈瘤，就醫後幸運救回一命。（圖／翻攝自IG／annie.barnett，下同）

記者張寧倢／編譯

澳洲21歲正妹巴妮特（Annie Barnett）是一名沃爾沃斯超市（Woolworths）的員工，某天她下班後雖感到頭痛仍直接上床睡覺，沒想到，醒來時頭痛欲裂，就醫後才發現自己長了5顆腦動脈瘤，其中1顆還在夜間破裂，緊急手術切除了她的部分頭骨，並留下了如蜈蚣般的恐怖縫線。

▲▼澳洲21歲巨乳正妹巴妮特（Annie Barnett）腦中長了5顆動脈瘤，醫師削去她的部分顱骨，才救回她一命。（圖／翻攝自IG／annie.barnett）

▲巴妮特無預警劇烈頭痛，才驚覺腦中長了5顆動脈瘤。

根據《每日郵報》報導，巴妮特在布里斯本一家沃爾沃斯超市工作，2021年10月9日下班後異常疲憊、頭痛，於是早早於晚間8時就寢，然而，才睡3個小時就因為「這輩子最嚴重的頭痛」而醒來，她跌跌撞撞地穿越走廊時一邊痛到哭喊、呻吟，被19歲的弟弟發現，急忙將她送醫。經過斷層掃描後發現，年僅21歲的巴妮特大腦中竟然有5條血管腫脹凸起，也就是所謂的腦動脈瘤。

而劇烈疼痛的原因是，其中一顆已經破裂，血液滲進大腦，醫生試圖止血失敗，最終不得不開刀切除她一部分的頭骨，以減輕腦內壓力，挽救巴妮特的生命，在她頭上留下如蜈蚣般的縫線痕跡，和她平常健康、美麗的模樣大相徑庭。所幸，一周後巴妮特奇蹟般地坐在床上，正常和家人聊天，頭上的繃帶還被親友寫上「沒有骨頭」，宣告她的頭骨缺了一塊。

▲▼澳洲21歲巨乳正妹巴妮特（Annie Barnett）腦中長了5顆動脈瘤，醫師削去她的部分顱骨，才救回她一命。（圖／翻攝自IG／annie.barnett）

▲醫師削去她的部分顱骨，留下恐怖的「蜈蚣型」手術縫線。

父親格雷格（Greg Barnett）表示，這是一次可怕的手術，剛結束時醫生說女兒的狀況很糟，處於醫療誘導昏迷狀態，暫依靠呼吸機維生，術後一周期間，家人還得每小時喚醒她一次，問她「在哪裡？叫什麼名字？」等問題，確認其大腦功能。醫生說，剩下4顆動脈瘤在未來10年內破裂的機率不到1％，但沒想到切除手術的前幾天，又有1顆破裂了。

巴妮特說，那一刻很可怕，因為她又陷入那晚的極度疼痛之中，雙腿也失去知覺。格雷格當時被告知，動脈瘤破裂2次的人是活不過2周的，很可能會腦死。家人們傷心欲絕地準備和她道別之際，巴妮特又被診斷出中風，然而，接下來的2周內，巴妮特靠著意志力重新學會了走路、說話和正常進食，預計很快可以出院，大約在1月中旬可以進手術室處理剩下3顆動脈瘤。

▲▼澳洲21歲巨乳正妹巴妮特（Annie Barnett）腦中長了5顆動脈瘤，醫師削去她的部分顱骨，才救回她一命。（圖／翻攝自IG／annie.barnett）

▲巴妮特頭上繃帶被寫著「沒有骨頭」。

根據約翰霍普金斯大學醫院（Johns Hopkins Medicine）數據，患有腦動脈瘤的人口不到2%，而在這些患者中，只有20%的人會有多個動脈瘤。由於這與遺傳性原因有關，巴妮特全家都去做了檢查，發現她的父母、祖母都有1個以上的腦動脈瘤，表弟則有腦海綿狀血管瘤。一家人目前在網站上發起募款活動，希望能藉此減輕龐大的醫療費用。

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