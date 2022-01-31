2022除夕開運6大法！壓歲錢等同發財金　照做好運旺整年

記者黃翊婷／綜合報導

今年除夕是國曆2022年1月31日，傳統習俗上，當日晚間全家圍爐吃完年夜飯後，接下來就是發壓歲錢、守歲，隔天初一再到廟裡走走，祈求好運。不過，除夕夜除了闔家團圓之外，不妨也試試6大開運法，或許就能帶來一整年的好運氣哦！

▲過年貼紅色的春聯可以招來好運。（資料照／記者周宸亘攝）

旺好運楊登嵙老師整理出除夕開運6大法，希望大家新的一年好運旺旺來，詳細如下：

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第一招：貼春聯

用紅色的春聯來裝飾家中最能夠帶來喜氣，特別是一些大吉大利的吉祥話。家中若有喪者則忌貼紅色春聯，或不貼春聯。

第二招：辭歲

神前及祖先靈前堆疊柑塔，供年粿、春飯（飯上插春字剪紙、紙花，紙花又叫春仔花、飯春花，「春」諧音「剩」，有歲月餘糧，年年食不盡的吉祥意）。以五味碗拜門口及拜地基主，用春飯拜灶君、床母。

第三招：過火盆

在庭院或門口外點燃一個炭燒之火爐（烘爐），等炭火燒旺之後，放在門口前，全家人不分男女老幼，都必須一一跨過火盆，過火盆是除舊佈新的意思，同時也有將過去一年當中倒楣的事情全都燒掉，並取其來年人人興旺之意。

然後將此火爐放在家裡的客廳或房子中央處，讓火爐的熱氣、陽氣能燻熱整個屋子，此時的熱氣、陽氣就能消除屋內的雜氣及穢氣，即使室內有不乾淨的鬼靈，同樣得以驅逐，而且進一步提升宅運！

▲圍爐也是除夕夜的重頭戲之一。（示意圖／CFP）

第四招：圍爐

大年夜的團圓夜飯稱為圍爐，桌下放置一個火爐（烘爐），火爐的四周可多擺8枚錢幣，代表「財運興旺」，能夠招來好運氣。

年夜飯應該慢慢食用，而且每一道菜都要嘗一口為吉。長年菜取其長壽之意，韭菜取「久」的諧音，魚圓、肉圓取其團圓之意，菜頭取好彩頭之意。

如果有出門在外的家人趕不回來團圓時，則要空出一席，將那人的衣服放在座位上，表示全家團圓的意思。

第五招：壓歲錢

拿到紅包之後，可以放在枕頭下睡覺，壓歲錢在初五以前千萬不要花用，這如同「發財金」，過完年再將壓歲錢存到自己的銀行戶頭，能夠帶來好的財運。

第六招：守歲

分完壓歲錢之後，闔家團圓坐在爐邊，談笑歡樂，通宵不眠以待天明，稱為「守歲」。當夜，家中要保持燈火通明，傳說守歲能讓自己的父母長壽，所以守歲又稱作「長壽夜」。

也有人說「睏」就是「困」，因此除夕夜守歲不睏，來年就不會「窮困」。其實「守歲」是不要子時（晚上11點至隔日凌晨1點）前就去睡覺，也不是喜歡打牌的藉口，打牌通霄到天明。

● 本文獲得旺好運授權。