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魏筠路口短講廣開知名度　投入2022中壢區市議員選戰

▲魏筠路口短講廣開知名度　

▲魏筠路口短講廣開知名度，投入2022中壢區市議員選戰。（圖／翻攝魏筠臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會局專門委員魏筠，於臉書粉專宣布爭取民進黨提名，投入2022中壢區市議員選戰。魏筠表示，她已在今年1月1日辭去專委職務，有感中壢選區參選者眾，且疫情緊張，為了防疫安全，她取消市場掃街等拜年行程，改以路口短講方式，以「正義專業．為你拚」為訴求，藉其法律社福專業經驗，和市民共同打造中壢的幸福美好。

▲魏筠路口短講廣開知名度　

▲魏筠(左二)是已故民主前輩魏廷朝的女兒。（圖／ET資料照）

魏筠是已故民主前輩魏廷朝的女兒。1964年9月20日，魏廷朝與謝聰敏、彭明敏撰寫、印刷《台灣人民自救運動宣言》，戳破反攻大陸的神話，「一中一台」是國際公認的事實，也致使其遭逮捕入獄。1970年代初，再度被誣陷涉及「美新處爆炸案」二度坐牢；1979年美麗島事件爆發，他三度入獄。一生共坐了17餘年的黑牢，仍無怨無悔。

▲魏筠路口短講廣開知名度　

魏筠是中央大學法律與政府研究所公法組碩士，在東吳法律系畢業後，考上正式公務員，先後在板橋與新竹地檢署擔任書記官工作、2018年獲民進黨提名於其父龍潭故鄉參選市議員，惜以高票落敗，經市長鄭文燦延攬進入市府社會局擔任專委職務，參與社會福利相關政策研擬。

魏筠憶起政治受難者的父親，滿是驕傲與傷感。驕傲她的父親為台灣民主打拚的路上，從不孤單，魏家家族全力給他勇氣與肯定，是父親為爭取民主，堅定前行的動力；但也傷感幼年的她，想見父親時，只能由母親張慶惠帶領她和哥哥到監獄和父親相見。

2022桃園市議員選戰，魏筠選擇在自己所成長的中壢區捲土重來。她表示，中壢是許多人移居桃園的第一站，人口超過42萬，也是桃園發展的重要核心地帶。這幾年，青埔高鐵特定區、亞洲矽谷計畫快速發展，而舊城鎮區的部分，陸續進行都市更新及整體機能提升，在鄭文燦市長的帶領下，鐵路地下化及捷運延伸線如火如荼進行中。

中壢近年吸引不少年輕小家庭定居，育兒及教育環境成為一大課題。桃園是工業重鎮，保障弱勢族群的基本權益也非常重要，另外，中壢也有許多高齡長輩，需要更多的照顧資源。這都是魏筠想下定決心回中壢服務的原因，龍潭是老家，是自己源頭，但中壢是其最了解、最想改變的故鄉，期許自己將過去在市府服務的經驗，以「正義專業．為你拚」為訴求，藉其法律社福專業經驗，和市民共同打造中壢的幸福美好。

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