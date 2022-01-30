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社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／殺岳父母脅子逃中東　台警伊拉克日本設陷阱追凶

記者張君豪／台北報導

2019年4月30日，台北市士林區發生伊拉克籍女婿涉嫌用毛巾勒斃岳父母的逆倫慘案，伊籍兇嫌阿里（Ali Hammad Jumaah）29日深夜殺害岳父母後，連夜攜兒先搭機到日本、輾轉轉機杜拜後潛逃伊拉克首都巴格達，當時全案膠著，台警陷入緝凶和救回台籍幼童的雙重難關。

▲▼刑事局國際刑警科與伊拉克警方協商，並致贈感謝狀。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲刑事局國際刑警科隊長張瑋倫代表台灣警方，感謝伊拉克庫德自治區國際刑警指揮官提供協助扣押阿里，並致贈感謝狀。（圖／資料畫面）

承辦此案的刑事局國際刑警科偵查員黃雅如指出，當時台警查出阿里透過日本轉機飛往杜拜、之後再搭機前往巴格達，但台灣治安史上從未有與伊拉克司法機關互動交流，加上台灣並非國際刑警組織會員國，僅能先以國際聯絡管道，與伊拉克巴格達中央局聯絡，但都未獲回應。

▲▼刑事局國際刑警科與伊拉克警方協商，並致贈感謝狀。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲刑事局國際刑警科偵破伊拉克籍阿里殺害台籍岳父母案件，包含伊拉克庫德自治區、日本警方均提供協助。（圖／資料畫面）

刑事局國際刑警科緊急聯繫全球13名駐外聯絡官、曾交流合作辦案的外國刑警，後來透過台警駐澳洲聯絡官，另闢蹊徑取得伊拉克庫德自治區的國際刑警指揮官窗口，儘管雙方首次視訊會議，庫德自治區准將僅表示「我知道這件事」，但卻未對台警後續偵辦允諾任何支援。

黃雅如指出，另外一個困難是庫德自治區警方使用的語言都是庫德文、阿拉伯文，台警提出的問題和執行專案，對方均使用庫德文回答，黃雅如說，台灣警方或者其他單位都找的到有阿文外語專長人士，但幾乎找不到精通庫德文的外語人才，國際刑警科後來透過網搜，意外發現台灣有庫德族外籍學生，私下找到願意協助的庫德族在台生協助辦案。

▲刑事局國際刑警科偵查員黃雅如說明該案偵辦經過。（圖／記者張君豪攝）

刑事局國際刑警科偵查員黃雅如說明該案偵辦經過。（圖／記者張君豪攝）

黃雅如笑稱，庫德文和阿拉伯文字體看起來有點像，但實際上完全不一樣，台警包含被害人家屬的指證筆錄、死者勘驗報告、鑑識人員採證文件全部都得翻譯成庫德族文件，據此向庫德自治區指揮官提出司法互助申請，光這些文件翻譯謄打輸出，並透過伊拉克巴格達法庭公證，公文往返其間就需兩三個月。

台灣、庫德族國際刑警透過通訊軟體視訊開會，並以伊拉克國民阿里在台灣殺人犯罪事實據理力爭，但黃雅如指出，以國外執法機構來說，對於「殺人案」並非急迫處置案件，於是刑事局國際刑警科改以阿里涉及跨境挾帶幼童涉及「兒少保護案件」，引起庫德自治區准將重視。

▲▼刑事局國際刑警科與伊拉克警方協商，並致贈感謝狀。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲刑事局國際刑警科時任科長甘炎民及承辦警官曾多次與伊拉克庫德自治區國際刑警指揮官進行視訊密會。（圖／資料畫面）

台警並提供阿里殺害岳父母離境後，曾越洋視訊威脅妻子「再逼他就會傷害小孩」，因涉及兒少保護及安全問題是萬國公罪，總算引起庫德族准將共鳴，該指揮官收到台灣翻譯的司法文件後，允諾協助台警攔截阿里，「只要阿里進入庫德族自治區機場，就會依協定將他攔下。」

後來士林地檢署檢察官對阿里發布通緝，刑事局國際刑警科透過國際刑警組織（INTERPOL）東京中央台，協請該組織發布紅色通報，刑事局並派出3名國際科幹員前往伊拉克庫德自治區展開救童行動，3人發揮最大力量，透過在日本設立第二攔截點，評估阿里搭機到日本時將他逮捕、

當時台警透過日警協調阿里曾任教的石川縣國際高等專門學校、致電阿里辦離離職事宜，台日警方預計阿里從巴格達機場搭機前抵達日本時，由刑事局國際刑警駐日聯絡官請託日本警視廳人員在機場攔截逮捕阿里，日警動員超過130名警力、緊急赴機場支援該攔截計畫；意外的是，阿里居然改赴庫德自治區的艾比爾國際機場赴日。

所幸之前歷經之前3個月多開會協商，國際刑警組織在庫德自治區准將指揮官受到台警誠意感動、願意遵守與台警協約，在機場將阿里逮捕收押，刑事局國際刑警科幹員順利在7月31日順利將小男童接回台灣與母親團聚，順利解決伊拉克女婿殺害岳父母、擄走小孩的跨國重案。

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