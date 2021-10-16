100元鹹酥雞最頂吃法「4樣撐破肚」　內行笑：還剩30元買飲料

網搜小組／劉維榛報導

假日宵夜飢腸轆轆，到底怎哪種吃法不傷荷包？一名網友拋問，如果只有100元想吃炸物，「最高CP的買法是什麼？」文章曝光後，內行人秒推鹹酥雞、甜不辣與米血的萬年組合，還可剩30元買飲料；另有人建議「米血+熱狗+甜不辣+雞蛋豆腐湊滿，省錢套餐推薦給你！」

一名網友在《Dcard》表示，萬物皆漲，但唯有薪水凍漲的時代，若身上僅有100元一張鈔票，卻又嘴饞想吃鹹酥雞，「最高CP的買法是什麼？」

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▲100元買炸物，最頂吃法曝光！（示意圖／記者蔡玟君攝）



文章曝光後，老饕各種神吃法曝光，若100元All in的話，飽足感炸裂的食物包括，「甜不辣100元」、「全買銀絲卷，最飽的那種」、「直接買100塊米血，吃到嘴巴酸還吃不完」、「豆乾100元」、「雞皮100元解決一切」。

至於混搭吃法，甜不辣與米血也是必點，「30元甜不辣、30元鹹酥雞或魷魚，剩下40元看是要百葉豆腐或杏鮑菇還是四季豆，通常30元甜不辣可以吃蠻多的了」、「雞蛋豆腐一盒或半盒、甜不辣、剩下熱狗買滿」、「30鹹酥雞、30三角骨、30薯條、10元米血」、「40元鹹酥雞、10元米血、20元甜不辣，這樣就飽了，30元拿去買飲料」、「米血+熱狗+甜不辣（手工和一般混著吃）+雞蛋豆腐湊滿，省錢套餐推薦給你」。

▲甜不辣跟米血最容易撐滿肚！。（圖／ETtoday資料照）



有趣的是，整個留言串中，按讚數最高的竟是「省下來不要吃，不胖又健康，還存一百塊，CP最高」。另有網友敲碗求問，「這樓的物價都停在20年前嗎？」「到底30鹹酥雞在哪？我家附近只有小包賣50元」，對此有內行笑回「南部高雄人，鹹酥雞跟魷魚一定都大份50小份30，哦樹人美食街鹹酥雞還有賣一份20的」。

▼網友最頂吃法大公開！（圖／翻攝Dcard）

