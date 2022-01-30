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性感正妹公開徵婚！滿足1條件「裸體來就行」　她霸氣喊：我錢夠多

▲▼ 越南女富豪上節目公開徵婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 實況主上節目公開徵婚。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南一名遊戲實況主擁有姣好的臉蛋、凹凸有致的身材，不僅擅長料理，經濟狀況也很穩定，卻已單身長達7年，為此公開徵婚，在節目上霸氣喊道，她靠自己就能賺夠多錢，男性朋友只要滿足一個條件，就算空手跟她結婚也沒關係，在網路上掀起廣大討論。

當地媒體tiin報導，這名29歲女子日前登上聯誼節目，亮眼的外型令她一出場馬上吸引眾多男性眼光，原來她靠著遊戲實況主的工作，養活自己綽綽有餘，也很擅長料理，卻始終找不到理想的另一半，22歲那年交往的男友腳踏兩條船，後來的曖昧對象則是個愛炫富的幼稚男。

此外，女子平時穿衣風格較為性感，許多追求她的男性似乎都只是看上她的身材，令她始終無法好好談一場戀愛，長達7年無法脫單，說到這裡更忍不住悲從中來，在鏡頭前落淚。

她表示，心目中的理想情人是長得帥、會穿搭的成熟男性，重點是「不需要很會賺錢」，因為她光靠自己就能輕鬆賺進1億越南盾（約新台幣12萬元），經濟狀況非常穩定。她一再強調，男性只要滿足「夠善良」的條件，就算沒錢也沒關係，令在場男嘉賓躍躍欲試。影片在網路上曝光後也吸引許多男網友，自告奮勇表示，自己絕對夠善良。

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