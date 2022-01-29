國道3起小客車追撞造成暫時回堵　高公局預判「國5」下午會壅塞

▲上午10:10國1北向364公里處2小客車追撞占用外側車道，10:15排除，造成回堵1公里。（圖／高公局提供）

記者黃士原／台北報導

9天春節連續假期開始了，今（29）日為春節連續假期第1日，截至上午11時，國道全線交通量為30.7百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。不過上午國道有3起小客車追撞事故，造成暫時回堵，但在中午前都已經排除。另外，高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統-頭城路段。

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▲上午1049國1南向166公里處2小客車追撞事故占用內側車道。（圖／高公局提供）

高公局表示，今日上午10時10分國1北向364公里處2小客車追撞占用外側車道，於10時15分排除，造成回堵1公里；上午10時49分國1南向166公里處2小客車追撞事故占用內側車道並於10時57分排除，造成回堵3公里；上午11時11分國1南向165k公里處4小客車追撞事故占用內側車道並於11時31分排除，造成回堵3公里。

▲上午1111國1南向165k公里處4小客車追撞事故占用內側車道。（圖／高公局提供）

另外，高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統-頭城路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時國道路況資訊，避開壅塞路段及時段。

▲高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統-頭城路段。（圖／高公局提供）

高公局提醒民眾假期前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車安全。另建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞；務必養足精神，避免疲勞駕駛不酒駕，注意車前狀況並保持行車安全距離。