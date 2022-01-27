民眾買不到雞蛋！農委會曝原因　承諾農產品供應足、阻絕非洲豬瘟

▲行政院發言人羅秉成27日主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者黃巈禾／台北報導

有民眾憂心，近期到超市買不到雞蛋，眼看快要除夕，怕年夜飯沒雞蛋會開天窗。對此，農委會表示，農曆春節是我國重要節慶，國人對各類農產品需求增加，為充裕供應，農委會將積極輔導農產品批發市場，加強掌握貨源調配及作業流程順暢，並洽各相關供應單位加強供貨；另外，國際郵包查獲夾藏違規肉類數量未下降，各邊境查緝機關會提高警覺，阻絕非洲豬瘟於境外。

農委會農糧署長胡忠一說明，最近中南部歷經幾波寒流，最高最低溫差差了15度，影響產蛋率2成，另外也跟飼料上漲、禽流感有關，導致每天缺蛋120萬顆，部分大型食品加工廠停工，將加工用蛋轉為供給市場，高雄和屏東的蛋「南蛋北運」，並從澳洲跟美國進口雞蛋應急。

農產品供應部分，農委會表示，蔬菜供應量能較平常日增加36%、水果增加44%、花卉增加96%、毛豬增加25%、禽肉增加4%、水產增加28%，可充分滿足民眾年節採購需求，確保國人於春節期間可以買到充足且優質的農產品。

▲春節防疫不打烊。（圖／農委會提供）



另外，農委會指出，亞洲地區自從107年8月中國大陸發生非洲豬瘟以來，周邊國家多已淪為非洲豬瘟疫區，東亞地區僅我國與日本仍堅守防線，我國持續在邊境查獲豬肉產品驗出非洲豬瘟病毒核酸，顯示非洲豬瘟疫情入侵風險仍高，不可忽視。

農委會提到，農曆春節假期將至，加上新冠肺炎疫情嚴峻，民眾減少外出，透過電商網購興起一波高峰，全年度自快遞及國際郵包查獲夾藏違規肉類檢疫物數量並未明顯下降；面對即將來臨的春節，各邊境查緝機關會提高警覺，防疫不打烊，務必針對旅客行李、境外快遞及郵包做好X光機百分百查驗，阻絕非洲豬瘟於境外，齊心守護我國農畜生產環境安全。