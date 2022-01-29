女學生偷200元衣服　老闆當場掀衣「剪破她胸罩」！影片瘋傳被罵爆

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南清化省一名10幾歲少女在一家服飾店試圖偷竊，被老闆娘逮個正著，令老闆娘氣得當眾掀起少女的衣服，將她身上穿著的內衣一刀剪爛，更要求她支付大筆賠償金。影片在網路上曝光後，許多網友都認為老闆娘的反應太過頭，甚至上網狂留1星負評。

影片中可見，留著一頭長髮的少女頭上還戴著一頂安全帽，跪在地上不斷哭喊著「請原諒我」，但身穿黑衣的老闆娘憤怒不已，用力想把安全帽從少女頭上拔下，一下掀起她的上衣，一下狂扯她的頭髮。

拍攝影片的女子隨後拿來一把剪刀遞給老闆娘，一群人再度試圖逼少女脫下安全帽，見她抵死不從，便將少女的衣服從背後掀起，一刀將她的內衣剪斷，又剪斷安全帽繫帶，而少女只能一面掙扎，一面大聲哭泣。

▲ 少女偷衣服，當場被老闆娘掀衣服剪內衣。（圖／翻攝自YouTube）

當地媒體Soha報導，少女當時意圖偷走一件約16萬越南盾（約新台幣193元）的衣服，卻被老闆娘看見，一群人馬上拿出手機錄影，少女嚇得趕緊遮住臉部，但老闆娘和其他服飾店人員最後仍硬將少女拉起，想強迫她露臉，更威脅她賠償1500萬越南盾（約新台幣1.8萬元），少女也因這起事件受到精神創傷。

這段影片在社群媒體上瘋傳，引起爭議，眾多網友紛紛留言表示，「就算她偷了衣服，這樣還是太過分了吧」、「她還只是個女孩，居然要她賠這麼多錢」、「太過頭了」，部分網友更上網狂刷1星負評，呼籲抵制這家服飾店。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》