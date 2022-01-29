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日本丼飯始祖「鰻魚丼」　竟是為了不喝酒和女顧客量身訂做

▲劍持屋的鰻魚飯。（圖／記者周宸亘攝）

▲鰻魚飯不論在台灣還是日本都非常受到歡迎。（圖／記者周宸亘攝）

●精選書摘

開始附加白飯的鰻魚店

鰻魚店若想再提升業績，就必須擴大客層，因此他們想到如果將白飯放進菜單中，就能招攬不喝酒的人或女性上門購買，鰻魚店於是在招牌或大門上寫著「附白飯」，開始提供米飯。

最早的例子，是《女嫌變豆男》（安永六年，一七七七）一書中畫的鰻魚店，店前立有寫著「江戶前，大蒲燒，附白飯」的燈籠招牌（圖5）。所以可知這時已經有提供白飯的服務，不過，五年後出版的《七福神大通傳》（天明二年，一七八二）中記載了鰻魚店提供白飯的始末。

▲▼ 。（圖／臺灣商務提供）

▲掛著「江戶前，大蒲燒，附白飯」招牌的鰻魚店。（圖／臺灣商務提供）

「如今，煮賣屋（譯註：販賣煮魚、煮豆、煮根莖菜等熟食的店家，又稱菜屋）、居酒屋大行其道，這是因為喝酒的人很多。江戶前大蒲燒的名店也很多，它不像居酒屋，消費較低，所以也有不少人面紅耳赤的從裡面出來。不過，不管再怎麼愛吃鰻魚，下戶（不喝酒的人）卻是不太光顧，即使想買點回家，又怕衣服沾到燒烤味，故而過門不入。大通天感到痛心，便將米袋送給江戶市裡的鰻魚店。鰻魚店用這袋米煮成白飯提供，於是上戶和下戶全都掏光口袋，用在享用鰻魚香味上。」

這裡描繪的鰻魚店窗格上掛著寫有「附白飯，大蒲燒」的燈籠。店門前的女 子和五名婦孺都把視線投向店裡。

由於七福神中的大黑天腳踏米袋，此書的主角大通天便搞笑模仿大黑天，將米袋贈於鰻魚店，開啟了鰻魚店附白飯的菜單，這雖然是牽強附會的故事，不過從中便可一窺鰻魚店不只有酒客光顧，連一般不喝酒或女性也都會上門買鰻魚的景象。

「附白飯」幾個字告知了店內提供白飯，是一句抓住重點的廣告文案，於是許多商家也在招牌上寫了這幾個字，其中如：「附白飯中し字寫成了鰻形」（柳八三，文政八年）的詩所表現，甚至有的店家想出了新點子，將招牌上「附白飯」中的し字寫得像鰻魚般扭曲的形狀（《千里一刎勇天邊》寬政八年，圖7）。

序章中已提過，江戶白米豐足，蒲燒不但適合下酒，與白飯也很合搭。鰻魚店藉著提供白飯獲得了新的客層，店家也不斷增加。據文化八年（一八一一）町年寄的調查，「蒲燒店」的數量已到達二百三十七家（《類集撰要》四四）。

▲▼ 。（圖／臺灣商務提供）

▲「附白飯」中的し字寫成鰻魚形狀的鰻魚店。（圖／臺灣商務提供）

▲▼丼丼丼丼丼: 日本五大丼飯誕生祕辛!。（圖／臺灣商務）

作者：飯野亮一
譯者：陳嫻若　
摘自：臺灣商務《丼丼丼丼丼：日本五大丼飯誕生祕辛！》

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 
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