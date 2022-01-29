好運爆棚12幸運色「想買房就選棕色」　1顏色絕對NG

記者黃翊婷／綜合報導

新的一年若想增添好運氣，不妨在身上或是家中添加自己的幸運色。日本命理老師Dr.コパ整理出12種有助於提升運勢的顏色，分別為黃色、粉色、紅色、藍色等等，以及1種絕對NG的顏色黑色。

▲若有買房計畫的人，可以多使用棕色帶來好運。（資料照／記者陳建宇攝）

Dr.コパ在日本網站《o-uccino》的文章中介紹，如何運用常見的12種顏色提升財運、戀愛運或事業運，詳細介紹如下：

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●黃色：黃色向來被認為是增加財運的顏色，多使用這個顏色不僅會變幸運，也能為生活帶來更多樂趣哦！

●粉色：甜美的粉色是提高戀愛運的最強顏色，而且它不僅能帶來良緣，也有助於提升人際關係。

●紅色：紅色象徵日出，它是一個能帶來元氣、動力和勇氣的顏色，若在東方配置紅色，有助於提升事業運和健康運。

●藍色：藍色是水的顏色，也是一種表達冷靜的顏色，若在考試、面試或是會議時會感到緊張，不妨試著穿藍色的衣服，或許就能解緩緊張並順利度過難關。

●橘色：橘色也是一個可以提升財運的顏色。除此之外，若是夫妻希望能順利懷孕，也可以在臥室裡使用橘色，增加求子運。

●綠色：綠色象徵生機，有助於提升健康運，也可以讓枯萎的運勢恢復，並帶來事業運。

●白色：白色具有淨化、反璞歸真的力量，若用於衣服、貼身衣物、包包、鞋子或是配飾中，可以達到淨化心靈的效果，甚至帶來美好的邂逅。

●金色：金色是代表21世紀的幸運色，若想要變幸運，加入一些金色元素是最快的方式。

●銀色：銀色被認為是月光的顏色，也就是強調影子的力量，能提高家庭運勢和不動產方面的運勢。（也可以與金色搭配，陰陽平衡，有助於穩定運氣。）

●薰衣草紫色：薰衣草紫色堪稱是可以避開壞運氣的魔法之色，若是心情不好或是遇到不喜歡的人，可以使用這個顏色帶來好運。

●酒紅色：酒紅色象徵獨立，如果對自己的未來感到迷茫，或是對某件事遲遲無法下定決心，就請使用這個顏色吧！

●棕色：棕色是大地的顏色，和銀色一樣，都有助於提升家庭運勢和不動產運勢，若最近正在考慮買房，可以多使用棕色的小物。

最後是絕對NG的顏色黑色，雖然現代人喜歡用黑色來代表時尚，但在風水命理中，黑色還有保守祕密的作用，也就是說，喜歡黑色的人可能有很多祕密，並努力隱藏自己的缺點，較難保持本心。