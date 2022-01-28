快訊／5縣市豪大雨特報！過年天氣「3段變化」　玉山積雪4.0公分

▲氣象局發布5縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

記者陳致平／台北報導

受到東北季風影響及南方雲系北移影響，天氣出現變化！中央氣象局晚間發布5縣市豪大雨特報，針對基隆北海岸有局部大雨或豪雨，東半部宜蘭、花蓮及臺東地區有局部大雨發生的機率。此外，玉山從今晚6點10分開始降雪，目前測量下雪積雪4.0公分降雪持續中。

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▲玉山晚間6點左右開始降雪，目前測量下雪積雪4.0公分。（圖／中央氣象局）



氣象局提醒，今年春節假期天氣變化多，小年夜、除夕夜受冷氣團影響，有局部短暫雨，提醒民眾要留意天氣變化。根據預報，今晚至明天（29日）南方雲系北移，水氣多，各地天氣不穩定、易有局部短暫陣雨，南部及東半部地區降雨較全面，其中基隆北海岸、花東及南部地區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，大陸冷氣團南下，中部以北及宜花天氣轉濕冷，北臺灣高溫17-18度，中南及花東20-22度，入夜後各地低溫約15-18度，此波冷氣團預計一路影響至 除夕（31日），請留意溫度變化，適時增添衣物注意保暖。

▲春節期間天氣變化。（圖／氣象局）

農曆春節期間不少民眾會安排出遊、走春行程。氣象局也提醒，過年天氣偏冷、偏濕的機會高，假期期間天氣變化頻繁，天氣變化共分4階段，年假前期（小年夜、除夕）降雨轉冷，小年夜到除夕間最冷下探12度，中期（初一至初三）稍回溫但水氣略增，後期（初四後）另一波冷空氣影響，各地氣溫轉涼冷。