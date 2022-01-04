聯合國五常發表防核戰聲明　陸副外長：推動核戰打不贏打不得理念

▲聯合國五常領袖共同發表防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

中國大陸、俄羅斯、美國、英國、法國等五個核武器國家領袖昨（3）日共同發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，是聯合國五個常任理事國領袖首次就核武器問題發表聲明，顯示五國防止核戰爭的政治意向，向外界宣示維護全球戰略穩定、減少核衝突風險的共同聲音。

▲大陸外交部副部長馬朝旭。（圖／翻攝央視）

《央視》報導， 大陸外交部副部長馬朝旭表示，中國一直積極倡導「核戰爭打不贏也打不得」理念，並且為五國採取共同行動發揮有力的引領作用，「在聯合聲明磋商過程中，中方還推動寫入重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家等重要內容，為五國達成一份內容積極、有分量的聲明起到了重要的推動作用。」

馬朝旭指出，五核國既是聯合國安理會常任理事國，也是《不擴散核武器條約》法定的核武器國家，都負有防止核戰爭、維護世界和平的共同責任，「五國理應以聯合聲明為新的起點，增進互信，加強協作，為建設持久和平、普遍安全的世界發揮積極作用。」

馬朝旭強調，中國始終堅持自衛防禦的核戰略，奉行不首先使用核武器政策，將核力量維持在維護國家安全需要的最低水平，這本身就是對全球戰略穩定的重要貢獻，「中國將繼續為推動核領域全球治理貢獻中國智慧、提出中國方案，願同所有愛好和平的國家開展合作。」