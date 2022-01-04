　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

聯合國五常發表防核戰聲明　陸副外長：推動核戰打不贏打不得理念

▲▼核子,核武,核彈,核爆。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國五常領袖共同發表防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

中國大陸、俄羅斯、美國、英國、法國等五個核武器國家領袖昨（3）日共同發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，是聯合國五個常任理事國領袖首次就核武器問題發表聲明，顯示五國防止核戰爭的政治意向，向外界宣示維護全球戰略穩定、減少核衝突風險的共同聲音。

▲大陸外交部副部長馬朝旭。（圖／翻攝央視）

▲大陸外交部副部長馬朝旭。（圖／翻攝央視）

《央視》報導， 大陸外交部副部長馬朝旭表示，中國一直積極倡導「核戰爭打不贏也打不得」理念，並且為五國採取共同行動發揮有力的引領作用，「在聯合聲明磋商過程中，中方還推動寫入重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家等重要內容，為五國達成一份內容積極、有分量的聲明起到了重要的推動作用。」

馬朝旭指出，五核國既是聯合國安理會常任理事國，也是《不擴散核武器條約》法定的核武器國家，都負有防止核戰爭、維護世界和平的共同責任，「五國理應以聯合聲明為新的起點，增進互信，加強協作，為建設持久和平、普遍安全的世界發揮積極作用。」

馬朝旭強調，中國始終堅持自衛防禦的核戰略，奉行不首先使用核武器政策，將核力量維持在維護國家安全需要的最低水平，這本身就是對全球戰略穩定的重要貢獻，「中國將繼續為推動核領域全球治理貢獻中國智慧、提出中國方案，願同所有愛好和平的國家開展合作。」

ET快訊
桃機染疫女員工「5症狀曝光」　快篩5天後確診
快訊／確診連環爆！　「華航2機師」驚傳染疫
手機降價榜出爐！iPhone 13價格全鬆動　5款罕見上榜
快訊／桃機本土增為4人確診！　再增計程車司機中鏢
唐吉訶德二號店「開幕時間曝光」！　網敲碗：等很久了
她忘戴口罩「全身脫光」拿裙擋臉！　人夫偷看眼神超誠實
確診者曾擺攤2天！忠貞市場停業3天　廣播內容曝光
80%↑無症狀感染！醫曝這些人最危險：造成嚴重傳播

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

虎年首日半路遇「野生老虎」！她隔天驚遇另一隻…原地對看畫面曝

上廁所遭男友丟包休息站2小時！妙齡女哭訴：差點就暈倒了

女孩休息區上廁所被男友丟包　崩潰大哭：又冷又餓差點暈過去了

女護士溫柔哄睡1歲確診寶寶　雙手緊抱維持半小時「怕吵醒他」

大陸日增再破百108+21　寧波Delta變異株疫情告急「紡織廠群聚」

聯合國五常發表防核戰聲明　陸副外長：推動核戰打不贏打不得理念

被責令拆除海花島39棟樓！恆大表態「積極整改」：已投入超3千億

陸帶貨女王吞60億罰款　商品瞬間掉價8成！粉絲看破：被割韭菜

中國《家教促進法》生效　父母教小孩必須符合「5大要求」

台灣「規模6.0強震」大陸都有感！　浙江發布震感報告

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

虎年首日半路遇「野生老虎」！她隔天驚遇另一隻…原地對看畫面曝

上廁所遭男友丟包休息站2小時！妙齡女哭訴：差點就暈倒了

女孩休息區上廁所被男友丟包　崩潰大哭：又冷又餓差點暈過去了

女護士溫柔哄睡1歲確診寶寶　雙手緊抱維持半小時「怕吵醒他」

大陸日增再破百108+21　寧波Delta變異株疫情告急「紡織廠群聚」

聯合國五常發表防核戰聲明　陸副外長：推動核戰打不贏打不得理念

被責令拆除海花島39棟樓！恆大表態「積極整改」：已投入超3千億

陸帶貨女王吞60億罰款　商品瞬間掉價8成！粉絲看破：被割韭菜

中國《家教促進法》生效　父母教小孩必須符合「5大要求」

台灣「規模6.0強震」大陸都有感！　浙江發布震感報告

快篩陰後5天出現5症狀！清潔人員採檢確診　桃機公布工作區域

龍蝦、鮑魚全加了！超豪華「新春比薩」限量開吃　還有佛跳牆口味

新制勞退基金收益數單月虧109億元　平均每人分紅短少908元

內湖包租公殺妻命案　非常上訴或改判7年半並監護3年

讚范弗利特「真領袖」　暴龍主帥：他讓我執教更輕鬆

合法診所賣偽造器材　獲利上億元！醫美界知名水貨商被逮

3注大樂透2.64億獎金「還是沒人領」　1月將全數充公！

《我獨自生活》女星聖誕節接到捧花⋯　10天後「被爆有男友了」

喜宴前目睹醫師女友劈腿小開！魯蛇連6天PO網公審害她殞命　下場曝

虎年首日半路遇「野生老虎」！她隔天驚遇另一隻…原地對看畫面曝

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

大陸熱門新聞

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

帶貨女王吞60億罰款　商品掉價8成！網轟：被割韭菜

中家教法生效　教小孩須符5要求

眼睛小被罵辱華　女模PO照開嗆

怪老頭與死人同住30年：人比鬼可怕

小學生終於寫完作文　交到老師手上剩2行字

17歲兄亂倫硬上15歲妹　害懷孕22周

被責令拆除海花島39棟樓！恆大：已投入超3千億

封城月經來沒衛生棉！她求官方幫買被放生

女護士溫柔哄睡1歲確診寶寶 雙手緊抱維持半小時「怕吵醒他」

大陸日增再破百108+21　寧波一織廠爆群聚

4歲童遭鄰居拐賣　隔33年手繪地圖找到媽媽

恆大海花島39棟建築違建　被限10天內拆除

西安封城民眾快斷糧　官方承認準備不夠

更多熱門

相關新聞

對抗中國　美日聯合兵推

對抗中國　美日聯合兵推

美國「華爾街日報」報導，美國和日本憂心區域衝突，其中最大的潛在衝突是中國實現奪取台灣的威脅，促使美軍和日本自衛隊深化軍事合作。

美俄中英法聯合聲明　同意應避免核武擴散及核戰

美俄中英法聯合聲明　同意應避免核武擴散及核戰

住宅求租得起！台灣2022經濟挑戰

住宅求租得起！台灣2022經濟挑戰

中印邊境部隊元旦互換糖果慶新年 14輪軍長級會談前緩解緊張局勢

中印邊境部隊元旦互換糖果慶新年 14輪軍長級會談前緩解緊張局勢

RCEP生效加速大陸跨境電商發展 63.3％農產品出口日本零關稅

RCEP生效加速大陸跨境電商發展 63.3％農產品出口日本零關稅

關鍵字：

核武聯合國常任理事國大陸中國核戰外交

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

業績都達標仍被資遣　網點破真相

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

快訊／07：17規模5.1地震　最大震度2級

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

怕被老公罵！她買平板送警局說「撿到」竟被貪警A走

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面