迷途男簽名鬼畫符　台中警半小時竟猜出全名！順利聯絡家屬

▲迷途男簽名時如同鬼畫符，台中警方半小時內竟猜得全名，順利連絡家屬。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名黃姓男子日前在超商內還沒結帳，一打開咖啡罐就坐下店內喝光了，警方獲報前往詢問，黃男竟然大吼大叫，情緒相當激動，好不容易取得黃男信任，心情平靜下來，但說不出住處，只好請黃寫出全名，結果一看傻眼，黃男簽名如同鬼畫符，員警猜了半天加上人臉比對，最後30分鐘順利聯絡到住在5公里外家人前來帶回，家人感謝不已。

警五分局東山派出所日前中午接獲超商報案，巡佐許信偉及警員黃大禕立即前往處理，黃姓男子獨自坐在店內休息區，手裡緊緊握著一瓶罐裝咖啡，還沒付錢就把咖啡喝完了，雖然有熱心民眾幫忙結帳，但要和黃男溝通時，黃男就會大吼大叫，且話語不清、情緒激動。

警方判斷應該是精神有點障礙，於是耐心地與其聊天，先放下戒心，再循序漸進詢問住址，黃男這時了解警方是來幫他的，開始比劃動作走出店外，似乎是想指引家的方向。

警方陪他徒步找尋回家的路，但15分鐘後黃男再次迷失方向，員警只好將他帶返所進一步查詢身分，只是言語、肢體動作都無法問出名字，警方抱著最後一絲希望，拿出紙筆讓他寫出全名，不料黃男寫出的幾乎是幾何圖形的鬼畫符，在場員警一時傻眼，難以辨認，後來猜了半小時，加上外貌、年齡比對，範圍大幅縮小，最後才順利聯繫到家屬。

家屬趕來派出所時向警方表示，黃男自小即有自閉症，常會做出讓外人誤解行為，也無法表達或解釋自己的舉動，多虧警方協助將其安全帶回，從住處走到超商將近5公里路程，家人雖然不知黃男為何徒步走了這麼遠，但萬幸的是人平安無事，家屬十分感謝警方用心，保證會避免同樣的事情再發生。