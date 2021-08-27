他爬完山忘了機車放哪！警鬼月半夜搜山6hrs終於找到

▲▼台中一名男子爬完山忘了機車放哪，警察從白天找到天黑，搜山6hrs終於找到。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市64歲複姓歐陽的男子日前騎機車到大坑山區爬山，下山後卻找不到車子，男子無奈走了2小時才到家，隔天報警，警方獲報後，擔心被人騎走犯案，但不知車在何處，只好大規模搜山，從白天找到午夜，所幸找了6小時順利找到，鑰匙還插在車上。

台中市警察局第五分局東山派出所警員林嘉宏日前受理一對神情慌張的老夫婦報案，男子供稱機車沒油，所以把機車遺留在步道附近，後來又說忘記把機車放在何處，而且鑰匙還沒帶回來，他已經找了一天都沒找到，怕有人騎車去犯案。

林員安撫老夫婦後，查詢該輛機車的車行紀錄，確定機車最後進入光西巷後就未有紀錄可查詢，所以機車應該還在原地未遭竊，但就算知道機車就在光西巷內，也等於要搜尋整個山區，遑論男子已經不記得自己是走哪個步道，林員為了幫助男子，也只能硬著頭皮載著他上山尋車。

林員載著男子從光西巷往麒麟峰溫泉、山河戀露營區尋找都撲空，見天色已晚，先載男子返家休息後，當天午夜12點與同班警員廖煥文兩人繼續巡山，在漫長的細彎山路後，就在轉彎處看到一輛藍色機車停在路邊，鑰匙還插在車上，林員便將機車騎回派出所，隔日一大早通知男子前來領回。

夫婦倆一再感謝，男子的妻子表示，近日丈夫有些許記憶力退化，平日都很正常，喜歡到處走，沒想到這一次竟差點把機車搞丟，這次事件過後會帶丈夫就醫檢查。

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