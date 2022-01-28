十大傑出青年魏瑞廷　導入綠色單車旅遊響應簡單愛地球

▲魏瑞廷（右）為地方導入綠色單車旅遊響應簡單愛地球。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第59屆全國十大傑出青年農漁環保類得主魏瑞廷，為推廣家鄉之美，透過漫遊方式品味地方， 同時也響零碳排愛地球，因此結合全術前進 MID 手工單車與台東池上青銀共創協會、關山鎮豐泉社區等一同發想零碳排「漫遊地方」宣言，透過智能旅導漫遊軌跡方式，將綠能旅遊帶入池 上、關山各村落，發展一城鄉一特色的生態知性遊程，更響應透過雙腳踩踏單車方式，減碳與 節能，實踐永續環保的理念。

魏瑞廷全術前進 MID 手工單車與台東池上青銀共創協會、關山鎮豐泉社區所發起的 「漫遊地方，綠色旅遊」正式啟動，號召喜愛池上、關山及縱谷環境的朋友，以單車作為交通 工具，應用經濟部技術處支持的茂德科技、工研院、資策會創生處共同研發的「運動休閒智能 解決方案」跨領域合作，推動綠色單車旅遊與結合 ProTripper 軟硬體科技提供個人騎乘紀錄 體驗、導引各景點的旅遊服務，以服務加值體驗鼓勵遊客以單車造訪各景點，減少汽機車代步， 為對抗全球氣候變遷，因應能源危機盡一分力。

魏瑞廷說池上、關山到整個縱谷鄉鎮，其實都是一個非常適合騎自行車的鄉鎮，除各地著名的 旅遊景點池上大坡池、金城武樹、關山親水公園、鹿野高台飛行傘跳台外，各鄉內的村落也都 各具特色，再搭配蔡依林、金城武遊池上時，所騎乘的同款單車，供遊客在 2022 年春節期間 預約騎乘，在美景伴隨下，讓你我都能成為大明星。

▲魏瑞廷為地方導入綠色單車旅遊響應簡單愛地球。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此次活動由全術前進公司朱秋汝整合並表示，這次會以 MID 手工單車來結合茂德科技、工研院 及資策會，共同力挺十大傑出青年魏瑞廷的池上綠色旅遊理念，是看見他對地方的用心與公司 發展願景所提出的「一城鄉一特色」讓村落發展特色旅遊帶動鄉村經濟，讓青年返鄉，因為理 念相同讓兩位一見如故促成這次有意義的活動，

除了金城武、蔡依林單車外，還特別 請李漢堂單車職人設計交付手繪單車老師傅特製全台獨一無二，象徵客家文化之油桐花及原住 民圖騰意象之手工單車，就是力挺對家鄉有想法的年輕人，更期望以綠能單車來支持節能減 碳，綠能護衛台灣，這是一個開始，也呼應民眾一同響應。