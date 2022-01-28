桃園「3大傳播鏈」再增確診者！　錢都加貝爾增3人、亞旭增2人

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增27例本土個案，桃園除新增3起感染源不明的零星個案外，錢都與幼兒園群聚、亞旭群聚與龍潭退休人士到訪的農家樂餐廳都新增確診者，其中錢都案新增3人染疫，分別為確診幼童保母小孩、案18613姪女，以及加貝爾學童案18615的阿嬤也中鏢。

指揮官陳時中表示，農家樂新增個案為共同用餐者，亞旭新增的2名個案則為1/27日採檢驗出，案列18707與18708，目前Ct值尚未定出。

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▲1/28「桃園錢都、貝加爾」相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增27例本土病例、44例境外移入，新增個案中無人死亡。台北房仲染疫案擴大，新增6人染疫，其中點點幼兒園相關有5人。另外，桃園又新增3例零星個案，亞旭與錢都也分別增加2人與3人確診。

指揮中心表示，今日新增本土個案為8例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,613,922例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,594,976例排除)，其中18,634例確診，分別為3,561例境外移入，15,019例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。