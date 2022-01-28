返鄉注意！明起至「澎湖、金門、馬祖」有症狀需篩檢

▲澎湖馬公機場。（圖／記者賴文萱攝）

記者周姈姈／台北報導

為兼顧本島及離島防疫安全且保全醫療量能，中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布，自1月29日（星期六）起搭機 /船赴澎湖、金門、馬祖旅客，出發當日有症狀者應暫緩行程並至醫院接受 PCR檢測；出發前14天內有疑似症狀者則需於機場 /港口進行快篩檢測陰性才允許登機 /船，籲請旅客提早至機場或港口報到。

指揮中心說明，國內五機場（松山、臺中、嘉義、臺南及高雄）以及三港口（基隆、高雄及臺南將軍港）設置篩檢站，自明（29）日起由上述機場或港口赴澎湖、金門、馬祖之旅客，抵達機場或港口時除須配合實聯制及量測體溫外，並須如實填寫旅客健康聲明書交由工作人員檢視，如有症狀則須依下列方式篩檢：

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一、現場有COVID-19症狀者：暫緩行程，並應配合至醫院進行PCR檢測；經採檢後返家等待結果，返家過程不得搭乘大眾運輸工具。

二、出發前14日內有COVID-19症狀者：現場依工作人員指示監督下，旅客自行使用家用快篩試劑篩檢，快篩陰性者始得出發；快篩陽性者應配合至醫院進行PCR檢測。若持有當日或搭機/船前24小時之快篩陰性或PCR陰性報告，得免現場再篩檢。

三、現場及過去14天內皆無 COVID-19相關症狀者，現場得「自願」進行快篩試劑檢測，惟須待檢測完成且結果為陰性者，始得搭機/船。

四、若經篩檢結果為陽性而無法搭機/船旅客，交通部將協調航空公司/船舶業者辦理旅客退票免收手續費。

▲自1/29起實施赴澎湖、金門、馬祖旅客篩檢措施。（圖／指揮中心提供）



指揮中心強調，因應春節期間旅客眾多，為讓旅客均能順利返鄉過年與家人團聚，呼籲旅客提早至機場或港口報到，並配合現場工作人員指示完成填寫健康聲明書以及篩檢程序，以利航班準時出發；另也提醒旅客，如有感冒、上呼吸道感染或疑似肺炎症狀，應避免搭乘大眾運輸工具，並儘速前往醫療院所篩檢及就醫，減少與其他旅客接觸，以共同維護防疫安全。