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新春沾好運就到麗寶樂園渡假區！開出統一發票雲端特別獎200萬虎你財神運

▲▼2022開運,麗寶樂園,台中。（圖／麗寶樂園提供）

▲麗寶樂園祭出超強春節優惠，白天晚上都好玩。（圖／麗寶樂園提供，下同）

消費中心／台中報導

麗寶樂園讓你好運連連！110年11、12月統一發票於1/25開獎，其中雲端特別獎200萬元得主就在麗寶樂園渡假區開出，據悉，該名消費者於11月初至麗寶Outlet Mall美食街消費530元，受幸運之神眷顧，使用發票載具，幸運獲得雲端特別獎200萬，開心過好年！

▲▼2022開運,麗寶樂園,台中。（圖／麗寶樂園提供）

麗寶樂園渡假區表示，因園區內包含樂園、飯店、Outlet、賽車場四大場域，餐飲美食選擇眾多，共有60多家各國餐點料理，這次大獎就開在Outlet美食街的次郎長拉麵，讓渡假區迎來好彩頭！

想要試手氣的民眾，春節9天連假期間可以來到麗寶Outlet，憑當日單筆消費滿5,000元即贈刮刮卡，獎項包括Switch、飯店住宿券、行李箱。麗寶樂園更祭出超強春節優惠，讓你白天晚上都好玩，探索POPA暢遊卡1588元贈天空之夢五折券2張，麗寶樂園新春大禮包原價1325元、特價500元再送天空之夢搭乘券1張、渡假區禮券300元、探索世界五折券1張、天空之夢五折券1張及精美禮品，天空之夢雙人套票原價700元特價僅388元。

大年初一還有福虎戳戳樂活動，讓民眾可以在虎年新春試手氣，樂園還有12歲以下免費優惠、夜間璀彩煙火與燈光造景，最適合全家逛街出遊，金虎年沾喜氣、開心過好年！

▲▼ 麗寶樂園 。（圖／業者提供）

▲麗寶樂園渡假區推出防疫5+1大招，加強消毒，春節每日出動消毒車。

此外，面對讓人擔憂的疫情，麗寶樂園實施防疫5+1措施，希望讓民眾玩得開心又安心。
1. 推廣零接觸入園 : 官網線上購票、售票機購票，入場持QR CODE掃電子閘門可直接入場，減少與現場人員接觸。
2. 入園安全措施 : 遊客進場填寫1922實聯制，並於多個入口設置國家級智慧防疫門、遊客全程戴口罩、渡假區多點設置酒精；欲進入Outlet停車場之消費者須於入口處完成體溫量測與實聯制才可進場。
3. 加強場域消毒 : 樂園遊樂設施每趟搭乘結束立即消毒，每場次劇場結束後消毒，春節期間樂園每日開園前消毒車噴灑消毒液；現場設施、廁所、置物櫃、電梯、廁所、公共座位區提高消毒頻率為一天8次；飯店公共區域定時每2小時以酒精擦拭消毒，包含電梯按鈕、手扶梯扶手、大門把手，房間床單備品、餐廳餐具都經過高溫殺菌；卡丁車每場次結束後裝備、護具與車輛立即消毒，卡丁車須自備頭套或於現場購買，頭套不重複使用。
4. 防疫用餐安全 : 餐廳服務人員須要配戴口罩+面罩，遊客於渡假區內不得邊走邊吃。
5. 社交安全距離 : 排隊保持社交安全距離、探索世界與遊行表演取消互動橋段。
6. 員工防護 : 每日量測體溫，自主健康管理實聯制、全程配戴口罩等、餐飲相關人員須施打疫苗等。


 

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