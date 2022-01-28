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快訊／胡睿兒假釋畫面曝！神態輕鬆步出監獄　開心回家過新年

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

藝人胡睿兒(本名胡睿楷)涉嫌在夜店樓梯間撿屍性侵，被依法判刑2年定讞，並於2020年7月入獄至今18個月，而日前他申請假釋獲准，經高院裁定保護管束。胡睿兒28日上午10點從台北監獄假釋出獄，從畫面可見他神情輕鬆，似乎對能夠回家過新年感到相當喜悅，另外，他將會先前往台北地檢署向觀護人報到，隨後便正式重獲自由。

▲▼胡睿兒出監。（圖／記者沈繼昌攝）

▲胡睿兒出監。（圖／記者沈繼昌攝）

胡睿兒2018年6月16日深夜，在妻子林采緹待產之際，到台北市信義區夜店「KLASH」嗨玩，見到一名剛認識的女子醉倒失去意識，竟把人帶到逃生梯間性侵後自行離開，留下女子被清潔人員發現報警。

▲▼胡睿兒出監。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼胡睿兒出監。（圖／記者沈繼昌攝）

台北地檢署起訴胡趁機性交罪，一、二審都將他判刑2年，經上訴最高法院遭駁回確定後，胡睿兒於2020年7月21日報到入監，而當天他還帶著4本心靈書籍，並對媒體表示坦承錯誤，「希望大家把我當成一個借鏡，做的事情該怎麼面對、該怎麼承擔，我們就怎麼做」。

就在胡睿兒入獄的第18個月後，他第二度申請假釋獲准，經高院裁定保護管束，並於28日離開台北監獄，而透過現場畫面可以看到，胡睿兒神態輕鬆，雖戴著口罩但仍難掩他滿臉的笑容，而出獄後將先依規定到北檢報到，決定假釋期間的處遇方式之後，正式重獲自由回家過新年。

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