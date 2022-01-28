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林鄭指「動態清零」是大陸政策　強調自己非「始作俑者」解釋不了

▲▼林鄭月娥：「動態清零」是大陸政策　我不是「始作俑者」解釋不了。（圖／翻攝港府）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／翻攝港府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港防疫策略仿效大陸堅持「動態清零」，受到許多質疑，香港特首林鄭月娥27日回應相關質疑時，特別以「始作俑者」來形容大陸的「動態清零」策略，並強調自己解釋不了「動態」兩字的定義。

林鄭月娥27日晚間召開記者會，說明最新防疫策略，並回應記者「動態清零」與「清零」的分別，她表示，她承認「動態清零」是大陸的策略要求，「在『通關』的討論過程，我們解釋了我們的策略，我們的策略不是說『閉關』，也不是說香港一個個案也沒有，我們展示了能夠切斷傳播鏈、盡早撲滅這一浪的能力。」

林鄭月娥提到，她從大陸的專家得悉，香港這方面也有點像大陸，大陸也沒有要求零個案，但是每一次出現了個案，就通過制度、能力盡快令該波疫情停止，稱為「動態清零」。

林鄭月娥強調，但她不是「始作俑者」，所以如果要給「動態」二字很權威性的定義，「對不起，真的解釋不了。」

林鄭月娥還說，無可否認的是，香港民眾已告訴政府，現時最希望就是「通關」，所以從去年9月對接和討論的過程中，香港盡量令大陸知道香港的一套，也是一套近似、穩妥的制度，「無謂太計較用何形容詞，如果其接受我們的一套都是『動態清零』，那就是『動態清零』。」

「始作俑者」語義是「比喻首創惡例的人」，通常用在「禍源惡首」的表述上，屬於貶義詞，因此林鄭月娥的說法引起了大量網友的討論，許多人都好奇她是否在暗指大陸的「動態清零」策略是「惡例」。

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