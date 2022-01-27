美廉社送「3千振興發財金」限量發放！全聯連續7天抽22萬福利點

▲美廉社送會員3000元「振興發財金」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻春節採買年貨商機，美廉社除了祭出單筆消費滿200元贈送20元折價券，更加碼會員獨享好康，贈送「振興發財金」限定會員領取，整本價值3000元，自自1/27起至2/8全台門市限量發放，數量有限，送完為止。而全聯將於明（28）日起在PX!GO舉行「好虎氣紅包抽抽樂」免費抽獎遊戲，有機會抽中首獎22萬福利點（等值2.2萬元買菜金）。

美廉社門市將贈送「振興發財金」，限定會員領取，1/27起至2/8全台限量發放，整本價值3000元，搭配振興券使用最高享85折，數量有限，發完為止。另外採買年貨單筆消費滿200元，也贈送20元折價券。

▲美廉社送振興發財金。（圖／業者提供）

而在年貨零嘴推薦心樸果乾，狂銷30萬包，年銷售總額超過千萬，今年獨家推出年節禮盒組「虎年虎吉祥 酩酒賀歲禮盒」，精選心樸果乾、心樸味付海苔、心樸無調味雙堅果搭配智利坦堡海洛紅葡萄酒，原價785元/盒，優惠價439元。

此外美廉社自稱「巷口酒窖」，自辦進口紅白葡萄酒「任選2瓶379元起」。另有日本TOMICA聯名原味蛋捲禮盒、可愛霸主Hello Kitty推出微醺聯名禮盒等特價。

▲▼美廉社推出年貨零嘴特價。（圖／業者提供）

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

此外，全聯福利中心為迎春節，即日起至2/10期間，PXGo!全聯線上購推出「虎力全開來BUY年」6大活動，包括：活動期間每週五六日使用PX Pay支付，全站單筆滿1,000元，享12%福利點回饋。年貨禮盒、團圓圍爐專區商品「下殺5折起」，再享PX Pay支付滿600元送300福利點，最高5%回饋。

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1/28起限時7天更有「好虎氣紅包抽抽樂」免費抽獎遊戲，會員只要登入即可參加，除了價值破萬的首獎22萬福利點（等值22,000元）、貳獎「Nintendo Switch主機藍紅＋健身環大冒險」以外，還有「折價券」、「福利點」、「OFF COFFEE熱美式、「分批取消費回饋」等好禮，中獎率100%，人人有獎。

▲PXGo!全聯線上購自1/28起限時7天「好虎氣紅包抽抽樂」活動，會員天天都能免費玩，中獎率100%。（圖／全聯提供）