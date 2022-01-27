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WHO執委會4友邦挺台　「停止排除台灣參與世衛組織」

▲▼有關宏都拉斯駐聯合國日內瓦分部常任代表傅丁大使（Mario Alberto FORTÍN MIDENCE）在世界衛生組織（WHO）「執行委員會」（EB）會議上為我執言事。（圖／外交部提供）

▲宏都拉斯駐聯合國日內瓦分部常任代表傅丁大使（Mario Alberto FORTÍN MIDENCE）為台灣執言。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

世界衛生組織（WHO）本周召開執行委員會議，友邦宏都拉斯、馬紹爾群島、海地、史瓦帝尼等國26日接連發言挺台，肯定中華民國（台灣）是對抗疫情最有效和成功的國家之一，呼籲應在不受政治歧見與差異下將所有國家與領土納入世衛的工作計畫，讓台灣參與COVID-19相關會議及機制。

宏都拉斯駐聯合國日內瓦分部常任代表傅丁大使（Mario Alberto FORTÍN MIDENCE）在世界衛生組織執行委員會會議上為台灣仗義直言，直指應將有卓越貢獻者及所有利益相關方納入全球衛生安全工作裡，並強化各國間的合作，以造福人類。

傅丁表示，人類健康的脆弱性使得全球必須在衛生領域進行合作，因此宏都拉斯認為應讓台灣以觀察員身分參與世界衛生組織的所有會議、活動和機制，以及世界衛生大會。

馬紹爾群島駐聯合國日內瓦分部常任代表（Permanent Representative of the Marshall Islands to the United Nations Office at Geneva）朵琳迪布倫（Doreen Debrum）大使則表示，過去兩年，大眾一直被提醒著「病毒無國界」，而中華民國是對抗疫情最有效及成功的國家之一，更是重要的夥伴與盟友，提供援助給馬紹爾群島等需要幫助的國家。對抗這場疫情，我們有義務確保所有人，無一例外，都能重建家園，為共同復甦貢獻，以及攜手創造更健康安全的未來。

因此，朵琳迪布倫呼籲，在不受政治歧見與差異下將所有國家與領土納入世界衛生組織的工作計畫中。世界衛生組織應讓中華民國有建設性且系統性地參與COVID-19相關會議及機制，包括國際衛生條例、西太平洋區署、全球流感監測與應變系統等，以及即將於5月召開的第75屆世界衛生大會。

海地衛生部長勞森（Dr. Alix Larsen）表示，在協調與合作的平台上，運用各國經由準備及對抗疫情而獲得的能力，將有助於達成不遺漏任何國家的目標。海地要求讓台灣參與世界衛生大會，台灣身為處理疫情的典範，可透過參與此平台來對全球COVID-19防疫努力做出諸多貢獻，「當前疫情提醒我們，作為地球上的居民，我們是緊密連結且休戚與共。」

史瓦帝尼衛生部政務次長茲瓦內（Simon Zwane）表示，史瓦帝尼持續與計畫執行夥伴以及雙邊合作，最大化非傳染性疾病防治效益，中華民國始終堅定支持史瓦帝尼，尤其在協助提升醫護人員專業訓練。台灣國際合作發展基金會也與台灣腎臟醫學會合作，開設腎臟疾病線上訓練課程。約有125名史瓦帝尼學生受惠於「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」，並學習公共衛生管理專業必要技能。

因此，史瓦帝尼持續呼籲世界衛生組織，在討論全球健康議程時，停止排除台灣參與。台灣在全球衛生議題上，毫無疑問地已展現高度專業。

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