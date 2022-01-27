拼手氣前到全家集氣！私品茶仙女紅茶熱飲強勢回歸　限定福虎杯虎你旺

▲全家私品茶與北港武德宮聯名推出期間限定福虎杯，喝茶也能虎你旺。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

新春開運不求人！看好新年福氣商機，便利商店推出各種開運招數吸客，全家便利商店不止開運小物多，就連私品茶也有開運新意，為了讓民眾感覺到財源滾滾，特別與北港最富盛名的財神廟北港武德宮聯名推出期間限定福虎杯，新年期間，拼手氣前先到全家集氣！喝杯好茶虎你旺！

▲強勢回歸的仙女紅茶冬天直接推出熱飲喝起來更舒服，口感甘甜溫潤。

仙女紅茶熱飲喝起來更舒服，紅茶控快跟上！仙女紅茶是傳承近半世紀具有台灣最具代表性的復古茶香，因口味是純正的古早味紅茶而受歡迎，仙女紅茶遵循古法精製而成，茶湯順口無澀味，口感甘甜溫潤，被許多網友譽為「喝一口立刻湧現出記憶中的紅茶味」、「天冷時來一杯仙女紅茶真是一大享受」。

天氣冷颼颼，來一杯暖心暖胃的熱茶。全家便利商店私品茶系列茶飲一直深受許多消費者喜愛，每一種原料食材都經過嚴選，打造出口味獨特的茶品，也是上班族經常一天一杯犒賞自己的首選，夏天推出的仙女紅茶消暑止渴，甚至一度賣到缺貨，喝過被圈粉的網友紛紛到處問「附近的全家都賣光了」、「什麼時候進貨」，現在仙女紅茶回來了！

▲在冬天時總是想喝杯甜系熱飲，仙女醇奶茶滿足妳的願望。



除了仙女紅茶，之前許多網友大推仙女紅mix不同食材，可以搭出比手搖飲更讚的滋味，許多女生在冬天時特別想喝熱奶茶，想要喝奶茶不再需要揪團團購手搖飲，直接走到巷口全家就能買到直接幫你調配好的「仙女醇奶茶」，使用復古的仙女紅茶與牛奶交織而成，網友們直言「紅茶好喝，奶茶更好喝」、「奶茶一下子就喝完了」、「奶茶很推，新色的杯子也好看」，奶茶有點甜又不是死甜，滿足女孩們想要喝奶茶的慾望又沒有罪惡感，這兩款美味又暖心的冬季熱飲，帶給大家一份溫暖又貼心的感受。

▲私品茶的古早味長輩們也會喜歡，回家時幫家人們帶杯私品茶一起歡樂迎新年。

新年新希望期許「發大財」，從生活中的每個細節拾起好運開始，私品茶經典復刻好評回歸，杯子仙氣飄飄富有財氣，懷念的古早味紅茶長輩們也會喜歡，回家時幫家人們帶杯私品茶，仙女紅茶、仙女醇奶茶一次買到兩種經典口味，不管是餐後解膩，或是配上滿桌的零食點心當下午茶都很適合，全家一起喝好茶歡樂迎新年。