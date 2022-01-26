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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時尚編輯頻繁搭板南線、逛百貨　雙北「海量足跡」一次看

▲▼新北市25日公布案18518足跡。（圖／新北市府提供）

▲新北市衛生局25日公布公共場所足跡。（圖／新北市衛生局提供）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情爆發，案18518是一名時尚雜誌編輯，曾參加LV、Prada精品趴。根據台北市衛生局疫調，他在1月11日至23日的足跡高達49筆，經常搭乘台北捷運板南線、並到各家百貨公司。另根據新北衛生局公布的足跡，他也曾到過板橋區的全聯、家樂福、康是美。

根據指揮中心公布的資訊，案18518為一名50多歲男性，為案18375的接觸者，1月23日遭匡列接觸者隔離，採檢PCR陽性、Ct值19.4，收治專責病房隔離治療。

根據新北衛生局25日率先公布的足跡，該名時尚編輯1月14日曾到家樂福板橋文化店；1月15日和16日的早上與中午曾到全家便利商店板橋立都店；1月12日、13日、16日曾搭乘捷運板南線從西門站到江子翠站。1月17日晚間曾到江子翠的全聯、康是美；1月20日傍晚搭乘台北捷運從台北101站到台北車站，轉乘板南線至江子翠站，當天晚上曾去涮涮鍋店晚餐。

另根據台北市衛生局26日提供疫調資訊，時尚編輯自1月11日到1月23日跑遍信義區、中山區百貨，包括台北101、微風南山、新光三越南西館、誠品南西店、新光三越A9、A11、ATT 4-FUN，幾乎以捷運為主要交通工具，主要以紅線、藍線為主。另外，該案也去過許多餐廳、小吃店。

▼台北市政府26日公布最新案18518確診足跡，總共整整3大頁，詳細足跡如圖，可點圖放大。（圖／北市府提供）

▲▼台北市政府26日下午公布最新案18518確診足跡。（圖／北市府提供）

▲▼台北市政府26日下午公布最新案18518確診足跡。（圖／北市府提供）

▲▼台北市政府26日下午公布最新案18518確診足跡。（圖／北市府提供）

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