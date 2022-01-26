　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國中畢業假冒牙醫賺800多萬被沒收　上訴逆轉拿回500多萬

▲▼牙醫示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲牙醫示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者陳宏瑞／高雄報導

僅有國中學歷的柳姓男子，在2018到2020年間假冒牙醫，為病人裝假牙、治療牙齒，事後被發現沒有醫師執照遭起訴，一審被判緩刑4年、查扣856多萬執行業務所得，柳男不服上訴，高雄高分院審理後認為，柳男取得犯罪所得過程與一般傳統財產犯罪諸如竊盜、詐欺、恐嚇取財等不勞而獲的情況不同，全部查扣不符比例原則，改判只需查扣1/3的285萬，等於柳男可拿回約570萬元。

判決指出，柳姓男子沒有牙醫師執照，但他從2018年12月起，在屏東某處開設牙醫診所，每週只營業5天，每天晚上7點到9點才接病患，為他們進行製作假牙、安裝假牙、牙齒矯正、治療蛀牙、填補蛀牙、修磨牙齒、開立藥物及塗抹口腔藥物等醫療業務，生意不惡，也沒有民眾發現他根本沒執照，直到2020年5月才被檢舉無照行醫被查獲，事後被依違反醫師法提起公訴。

屏東地院審理時，法官認為柳男涉犯醫師法的非法執行醫療業務罪事證明確，判處有期徒刑1年6個月。緩刑4年，需支付公庫50萬元，並沒收柳男執行業務1年半以來的所得856萬多元。

柳男不服上訴，高雄高分院合議庭發現柳男假冒牙醫一年多來已有許多病患接受診療，可見他執行醫療業務已獲病患信賴，認為他取得犯罪所得過程，與一般傳統財產犯罪諸如竊盜、詐欺、恐嚇取財等犯罪是不勞而獲的情況有相當程度不同。

法官考量刑法沒收相關規定的比例原則，認為將856萬的所得全數沒收有過苛之虞，且被告已經55歲，僅有國中學歷謀生不易，還有84歲母親要照顧，妻子無業，家庭每月支出至少5萬元等狀況，最後撤銷一審判決，改判只需沒收856萬犯罪所得的1/3，也就是285萬多元，全案仍可上訴。

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
蔡頭肝癌病逝！　好友白冰冰才電話打氣：有忙一定幫
快訊／台南Josh「6點聲明」　首度回應家暴
快訊／蔡頭肝癌末期　驚傳離世　
今本土+46！醫見1幕嘆：北台灣恐爆「層出不窮不明感染源」
3大張足跡遍布中山、信義區！　「時尚達人」頻跑趴逛街
獨／納豆腦出血開刀5節目全面停工　經紀人曝「開工時間表」
北市房仲案進入第3波傳染　黃珊珊：現在不知道誰是源頭
快訊／孫安佐在美涉製槍　判決結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

張麗善胞弟涉違法墾山案　3監委現勘「該看的、想看的都有看到」

女控遭刺青師父硬上　監視器揭發真相反要賠償丈夫20萬

靠名人合照加持設局坑騙投資客　台商吸金12億先到牢裡過年

專打不長眼！台中男居檢半夜落跑7小時　市府重罰30萬

快訊／孫安佐在美涉製槍未遂　藝人父母散盡家財救子...判決結果出爐

喝咖啡談事情兩槍爆頭格斃友人　兇手到案兇狠模樣曝光

國中畢業假冒牙醫賺800多萬被沒收　上訴逆轉拿回500多萬

竹聯幫明仁會開放詐騙犯「加盟」　刑事局掃蕩北市3機房

感謝犧牲奉獻　台北市警局邀「因公重傷」5勇警餐敘

男當街遭友人行刑式轟頭連開2槍　兇嫌到案警偵訊中

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

「年後1坪要漲4萬」她怒被當盤子　轉找換約客...結果竟相同

張麗善胞弟涉違法墾山案　3監委現勘「該看的、想看的都有看到」

女控遭刺青師父硬上　監視器揭發真相反要賠償丈夫20萬

靠名人合照加持設局坑騙投資客　台商吸金12億先到牢裡過年

專打不長眼！台中男居檢半夜落跑7小時　市府重罰30萬

快訊／孫安佐在美涉製槍未遂　藝人父母散盡家財救子...判決結果出爐

喝咖啡談事情兩槍爆頭格斃友人　兇手到案兇狠模樣曝光

國中畢業假冒牙醫賺800多萬被沒收　上訴逆轉拿回500多萬

竹聯幫明仁會開放詐騙犯「加盟」　刑事局掃蕩北市3機房

感謝犧牲奉獻　台北市警局邀「因公重傷」5勇警餐敘

男當街遭友人行刑式轟頭連開2槍　兇嫌到案警偵訊中

民進黨20立委在「四項公投」一戰建功　蔡英文大動作頒獎表揚

一分鐘教你如何在歡歌APP成為K歌音效達人

屏東阿北寒夜出現屏東空軍機場前　員警據愛心手環助團圓

2021歡歌年度盛典火力全開　多重豪禮發不停

火烤兩吃好滿足！高CP值「百元鍋物」　還有爆米花、冰淇淋吃到飽

蔡頭肝癌病逝！沉默器官「5症狀曝光」　轉移3器官恐已晚期

半導體設備商機旺　從科技ETF找買點

快訊／萊鎂醫董事會通過「終止興櫃掛牌」　將提臨股會討論

確診18533、18561個案足跡重疊　台南新化年貨大街停辦

F-35C墜入南海！CNN：怕被中國搶先　美國海軍緊急展開打撈

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

即將／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

快訊／逆向車撞2車！重機騎士重傷

Toyz出資60萬買大麻煙彈轉售　檢今依販毒罪起訴

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

快訊／自小客國道自撞「再被追撞」　夫妻雙亡

快訊／台中驚爆槍擊案！1男「頭部中彈」送醫搶救

更多熱門

相關新聞

酒測值2.5「漸近死亡」　無罪確定關鍵曝

酒測值2.5「漸近死亡」　無罪確定關鍵曝

屏東一名羅姓男子去年4月間和朋友喝了6、7瓶啤酒後騎車上路，被警方攔檢，酒測值竟高達破表的2.5毫克，屏東地院審理時認為酒測值超標10倍屬於「檢測結果出現明顯異常」，羅男2.5毫克的酒測值很有可疑，判羅男無罪，檢察官不服上訴，高雄高分院審理後駁回上訴，維持無罪判決，全案定讞。

王文堯妻砸千萬買水墨無證明　毀約勝訴

王文堯妻砸千萬買水墨無證明　毀約勝訴

醫界大逃稅　25醫改判有罪

醫界大逃稅　25醫改判有罪

飛官吳彥霆殉職父母獲國賠　空軍擬提上訴

飛官吳彥霆殉職父母獲國賠　空軍擬提上訴

即／三中案上訴！檢批馬英九無罪判決違法

即／三中案上訴！檢批馬英九無罪判決違法

關鍵字：

假牙醫800多萬沒收上訴逆轉500多萬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土暴增46例、境外增46例

納豆腦出血「第3天最新病況」曝光！

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

快訊／全聯開出1張千萬發票

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

即將／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面