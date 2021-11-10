日本電車殺人太驚悚！北市警捷運演練　「電擊槍」制伏歹徒

▲北市警局因應日本電車隨機殺人事件，在10日下午舉辦演練。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

日本捷運車廂發生「電車隨機殺人」，北市警局特別舉辦「拋射式電擊器」使用要領以及精進專業，強化警員自衛與緊急應變反應，能避免近距離肢體接觸，就能有效的完成控制嫌犯，並將警員自身傷害降到最低，北市捷運警察隊從2017年也配備180支電擊槍因應捷運車廂突發狀況。

警方表示，「拋射式電擊器」屬於非致命性警械，能夠有效的在車廂等狹小空間內，「有距離」的制伏嫌犯，也藉由情境模擬讓警員能夠明確了解使用方式，北市捷運警察隊也從2017年配發180支「拋射式電擊器」。

▲北市警局在北投舉辦演練，警員運用「拋射式電擊器」制服歹徒。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警局也與台北捷運公司一起在10日下午3時許，於北投會館實施模擬演練，針對歹徒在行駛中的捷運列車上持刀殺人，造成多名乘客受傷，經由乘客按下對講機通報司機員報警。

捷運警方與鄰近派出所警力前往附近車站集結，最後由站務人員配合疏導乘客以及將傷患就醫，另外警力也封鎖現場，運用盾牌、長棍以及辣椒噴霧進行圍捕，在勸阻無效後使用拋射式電擊器制服歹徒。

北市警局也表示，為維護民眾搭乘捷運大眾運輸的安全，呼籲乘客遇有危害事件時，保持冷靜不要過度恐慌並即時通報列車長，配合警方及站務、保全人員疏處作為，針對危害事件本局已規劃萬全情境模擬演訓，確保市民乘車安全。

60歲失業保全看小廣告「二度就業」 上班第一天才知是詐騙車手

快訊／北市情侶分手「女揮菜刀殺男友」 手腳+背部皮開肉綻濺血