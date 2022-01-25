　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

餐廳「內用最危險座位」曝！醫揭飛沫多5倍：1萬顆口水噴出

醫師黃軒引用日本研究，解釋為何最危險的座位是鄰座，而非正對面的客人。（示意圖，Pexels）

▲日研究發現，最危險的座位是鄰座，而非正對面的客人。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

本土新冠疫情持續擴大，儘管疫情警戒衛升級，仍有餐飲業者在店內鄰座架起隔板，防止病毒在客人用餐有機可乘。但不少人會認為「不是正對面的用餐的人比較危險嗎？」好奇鄰座放隔板是否多此一舉？對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒引用日本研究，告訴大家為何最危險的座位是鄰座，而非正對面的客人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒今（25日）在臉書分享日本理化研究計算科學中心（RIKEN’s Centre for Computational Science, R-CCS）研究團隊利用超級電腦模擬餐廳4人桌用餐的研究，發現感染風險最高的位置「不是坐在感染者正對面，而是坐感染者的旁邊最危險！」模擬資料顯示，內用4人同桌談話約1分鐘左右，鄰座的人會比坐在正對面的人多接觸到約「5倍的飛沫」，證明鄰座架設隔板有其必要。

但這不代表正對面用餐的人就沒有傳染風險，黃軒提醒，只要在吵雜的餐廳內卸下口罩邊吃飯邊大聲說話，就會噴出近1萬顆飛沫，不小心喝水嗆到咳嗽也會噴出近1.5萬顆飛沫。

該研究也發現，室內隔板最適合的高度為140公分。研究顯示，室內隔板高度若減少20公分（120公分），用餐的人咳嗽，會有約50％的飛沫直接噴到正對面的人；反觀高度達140公分，萬一不小心咳嗽，會有50％以上的飛沫被隔板擋下。

不過隔板太高也不行，研究顯示，隔板若為160公分，反而阻礙了室內通氣流通，病毒容易滯留在空氣中不易散去，而在餐廳內的封閉空間用餐，通風也是相當重要的防疫措施。

 


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
研判「圓山、礁溪群聚案」感染源　醫師曝光關鍵數據讚：防疫金鐘罩
【全台二級警戒】桃園1幼兒園學生確診停課14天　感染源待釐清
疫情「看不到盡頭」　專家曝與病毒共存4條件

ET快訊
高雄本土-3！　染疫爸「看病傳3人」大逆轉
北市「春節疫苗」逾2萬名額全搶光！　明天還有機會
快訊／7-11開出2張千萬發票！　中獎名單一次看
「妹妹掉下去了」新莊2歲女童墜樓亡　母殯儀館崩潰哭
涉掏空聯昌1.5億！　東元前董事黃育仁遭搜索約談
快訊／全聯開出千萬發票！　200萬得主也有
快訊／桃園本土+7！媽媽陪病兒子確診　居服員傳播鏈再添2人
快訊／高雄傳幼童快篩陽！幼兒園緊急停課　衛生局回應
快訊／北市公布新確診足跡！　新光三越、微風信義　
快訊／只花4元成千萬富翁！　全家發票中獎名單一次看
長榮鳳凰確診女員工疑為感染源！　台北同學確診
快訊／高雄社區篩檢揪出首例陽性！　碼頭工到染疫友人家確診
快訊／高科大學生確定染Omicron！　傳染源不明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄本土-3！染疫爸「診所看病傳3人」大逆轉　複驗轉陰撤案號

高科大男染Omicron菲律賓株！感染源仍不明　鎖定旗津紅區追查

春節快速上路不壅塞　國道長、短程11條替代道路一次看

竹市160家診所　1／27起由醫師評估發放快篩試劑

腦出血是三高害的？24歲職軍曝「不菸不酒卻患病」：忘了怎寫字

不孕遭逼離婚！前夫竟要她「照顧病重婆婆」：沒生孩，就要還人情

姊姊太會賺「爸媽紅包一人2萬」　大學妹壓力爆棚：怕包得少被比較

高雄港群聚擴大　陳其邁：熱區民眾需進行加強自主健康管理

桃園新增7本土！媽媽陪病兒子確診　居服員傳播鏈再添2人

嫁進第一年！公公討7200「包給阿公阿嬤」　她傻：老公從來沒包過

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《夜路》凱特布蘭琪化身蛇蠍美人　與「渣男」布萊德利庫柏聯手詐騙

路上遇舞龍團僅剩單線道　他超車擦撞廟方人員急關心

《華燈》中村桑曾是S.H.E男主角！　Ella宣示主權：我比蘇媽媽更久

高雄本土-3！染疫爸「診所看病傳3人」大逆轉　複驗轉陰撤案號

高科大男染Omicron菲律賓株！感染源仍不明　鎖定旗津紅區追查

春節快速上路不壅塞　國道長、短程11條替代道路一次看

竹市160家診所　1／27起由醫師評估發放快篩試劑

腦出血是三高害的？24歲職軍曝「不菸不酒卻患病」：忘了怎寫字

不孕遭逼離婚！前夫竟要她「照顧病重婆婆」：沒生孩，就要還人情

姊姊太會賺「爸媽紅包一人2萬」　大學妹壓力爆棚：怕包得少被比較

高雄港群聚擴大　陳其邁：熱區民眾需進行加強自主健康管理

桃園新增7本土！媽媽陪病兒子確診　居服員傳播鏈再添2人

嫁進第一年！公公討7200「包給阿公阿嬤」　她傻：老公從來沒包過

台中東區大樓飆漲逾6成　帶動太平房價坐2望3

貨車載滿冷凍蝦…下秒失速翻車冒煙　司機慘死現場畫面曝

加強重要節日安全維護工作起跑　潘孟安慰問四大民力＋警察

竹市府攜手愛心店家　「呷熊飽」餐券助弱勢家庭溫飽過年

從深山喝到海邊！全台6間公認必訪解憂咖啡　泡進大自然放空歸零

雲林防疫不停學　「居家學習教師遠距教學視訊設備」今啟用

高雄本土-3！染疫爸「診所看病傳3人」大逆轉　複驗轉陰撤案號

帛琉新冠確診3天連翻倍！Omicron攻破「最後淨土」　境外移入掀疫情

逾2萬名額全滿！北市「春節疫苗」預約完畢　錯過可等明天搶3廠牌

國民黨反感度創16年新高　洪秀柱：朱立倫剛上台別苛責

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

生活熱門新聞

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

快訊／老婆Amber手寫信道歉「個人情緒失控」

486先生解約衝股市！9位數定存曝網嚇傻

納豆腦出血進加護　醫曝黃金恢復期

台南Josh家全毀「角落婚紗照」爆反差！網：太殘酷

統一發票11、12月中獎號碼出爐！

過年她計畫「婆家6天、娘家5天」…丈夫嗆：離婚

快訊／高雄港+4「住台南親人也中鏢」！

快訊／本土+13、另增25例境外

網紅台南Josh遭老婆家暴　留言一排「被嗨了」

更多熱門

相關新聞

「Omicron的妹妹」入侵高雄！醫：注意第8條傳播鏈

「Omicron的妹妹」入侵高雄！醫：注意第8條傳播鏈

公開紅包理財術　達人12歲女兒只買這檔ETF

公開紅包理財術　達人12歲女兒只買這檔ETF

餐廳內用「最危險座位」曝光！醫揭隔板意義

餐廳內用「最危險座位」曝光！醫揭隔板意義

蔣萬安參選北市政見曝　最大勁敵陳時中

蔣萬安參選北市政見曝　最大勁敵陳時中

要讓3幼子各領50萬股利　達人曝存股名單

要讓3幼子各領50萬股利　達人曝存股名單

關鍵字：

鏡週刊黃軒內用座位飛沫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／納豆發聲明！「最新現況曝光」

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

快訊／宋智雅突發「黑衣憔悴」道歉片！

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

茄子蛋MV男星爆劈腿「無套逼妻墮胎」！

獨家／納豆被爆腦幹出血「無意識」

納豆女友依依心疼發聲！

Josh開箱16坪鳥籠房！眾傻了：難怪老婆會生氣

納豆傳腦出血開刀...醫院多人守候　經紀人無奈發聲

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面