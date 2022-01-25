餐廳「內用最危險座位」曝！醫揭飛沫多5倍：1萬顆口水噴出

▲日研究發現，最危險的座位是鄰座，而非正對面的客人。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

本土新冠疫情持續擴大，儘管疫情警戒衛升級，仍有餐飲業者在店內鄰座架起隔板，防止病毒在客人用餐有機可乘。但不少人會認為「不是正對面的用餐的人比較危險嗎？」好奇鄰座放隔板是否多此一舉？對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒引用日本研究，告訴大家為何最危險的座位是鄰座，而非正對面的客人。

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黃軒今（25日）在臉書分享日本理化研究計算科學中心（RIKEN’s Centre for Computational Science, R-CCS）研究團隊利用超級電腦模擬餐廳4人桌用餐的研究，發現感染風險最高的位置「不是坐在感染者正對面，而是坐感染者的旁邊最危險！」模擬資料顯示，內用4人同桌談話約1分鐘左右，鄰座的人會比坐在正對面的人多接觸到約「5倍的飛沫」，證明鄰座架設隔板有其必要。

但這不代表正對面用餐的人就沒有傳染風險，黃軒提醒，只要在吵雜的餐廳內卸下口罩邊吃飯邊大聲說話，就會噴出近1萬顆飛沫，不小心喝水嗆到咳嗽也會噴出近1.5萬顆飛沫。

該研究也發現，室內隔板最適合的高度為140公分。研究顯示，室內隔板高度若減少20公分（120公分），用餐的人咳嗽，會有約50％的飛沫直接噴到正對面的人；反觀高度達140公分，萬一不小心咳嗽，會有50％以上的飛沫被隔板擋下。

不過隔板太高也不行，研究顯示，隔板若為160公分，反而阻礙了室內通氣流通，病毒容易滯留在空氣中不易散去，而在餐廳內的封閉空間用餐，通風也是相當重要的防疫措施。



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