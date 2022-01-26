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快訊／高雄+11大量確診足跡出爐　有特力屋、義享天地還有桌遊店

記者賴文萱／高雄報導

高雄港疫情持續燒，今（26）日再新增11例確診個案，高雄市長陳其邁26日下午也召開疫情說明記者會，說明最新疫情狀況，並公布最新足跡。

▲▼高雄疫情延燒，環保局出動確診者足跡大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄疫情延燒，環保局出動至確診者足跡大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

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高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，中央公布高雄港新增12例確診個案，其中1例居住地在外縣市，因此高雄有11例個案。今天公布案例的8例屬於已匡列確診者的同住密切接觸者，其他3例為職場接觸者，主要都還是在高雄港高接觸風險場域裡發生的狀況。

根據今天公布的確診者足跡，包含有旗后觀光市場、天水玥秘境鍋物殿、中華郵政高雄佛公郵局、高雄銀行草衙分行、曜專賣壽司、學仁電腦文理短期補習班、小北百貨高雄華夏殿、寶雅高雄美術東店、八方雲集旗津中洲店、賴桑壽司屋高雄美術館店、義享天地、HOLA左營店、特力屋左營店等。

▲▼高雄1/26確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄1/26確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄1/26確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄1/26確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄1/26確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄1/26確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄1/26確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄1/26確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄1/26確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄1/26確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄1/26確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄1/26確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄1/26確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄1/26確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼1/26「案18155高雄港相關確診」個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲1/26「案18155高雄港相關確診」個案關聯。（圖／指揮中心提供）

為了防堵疫情在社區傳播，高市府採取擴大匡列篩檢，呼籲曾進入中島碼頭區及周遭民眾前往社區篩檢站快篩。
1月26日篩檢站

【高雄港篩檢站】
篩檢時間：09:00-12:00、13:30-17:00

高雄港篩檢站
34號碼頭管制站
36號碼頭
55號碼頭管制站
對象：
111年1月10日15:30~1月19日24:00曾經進入中島碼頭區民眾
111年1月19日09:50~1月19日24:00曾經進入118/119碼頭區民眾
--------------------------
【社區篩檢站】
篩檢時間：09:00-12:00、13:30-17:00
社區篩檢站
小港臨海新村漁港辦公室旁
高雄市政府前鎮漁民服務中心
--------------------------
【旗津社區專案篩檢站】
篩檢時間：09:00-12:00、13:30-16:30、18:00-21:00
旗津社區專案篩檢站
旗津廣濟宮
旗津福壽宮
旗津醫院
高科大旗津校區
旗津渡輪站

▲▼高雄市長陳其邁召開記者會說明最新疫情。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁坐鎮管控疫情。（圖／高雄市政府）

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