Toyz出資60萬！購買大麻煙彈「轉售牟利」　檢今依販毒罪起訴

▲Toyz今遭檢方依法起訴。（資料照／翻攝自金旋風）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

電競好手、網紅直播主Toyz(劉偉健)110年9月因涉嫌販賣二級毒品、含有大麻成分的煙彈而遭逮捕；台中地檢署經調查後於今(26日)偵結，認定劉偉健夥同楊家誠以60萬元價格向上游購買500顆大麻煙彈、再以每顆4500元至7000元不等價格販售牟利，因此將劉、楊等8人依販賣二級毒品等罪嫌起訴。

檢方調查，劉偉健自109年11月間與被告楊嫌、賴嫌聯繫，並向上游以新台幣60萬元價格購入大麻煙彈500顆，隨後由劉偉健指使賴嫌尋找合作販毒下線，並於110年2月、7月間透過施嫌、劉嫌、李嫌販賣大麻煙彈，雙方約定以售價之50%、25%、25%之比例朋分利潤，李嫌遂透過通訊軟體刊登販售訊息，並以每顆4500元至7000元不等價格販售。

警方察覺有異後，於110年8月9日佯裝成購毒者，以16萬5000元價格欲購入154顆大麻煙彈，隨後當場將犯嫌逮捕，並扣得二級毒品大麻煙彈154顆等證物。

檢方調查後，認為劉偉健等8嫌涉犯毒品危害防制條例之販賣毒品罪，且罪嫌重大，全案偵結後依法提起公訴，並審酌劉偉健身為公眾人物，且有為數不少之年輕粉絲，其一言一行應合於法度、以身作則，以免引起仿效，然竟位牟取暴利，而為本件販毒行為，惡性非輕，惟犯後態度良好，坦承犯行，並積極配合檢警調查，追查上下手，爰向法院求處適當之刑度。