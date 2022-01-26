欠同學200多萬還不出...竟持榔頭+水果刀殺死他！二審改判15年

▲台南高分院依殺人罪改判因拖欠高中同學200多萬元債務還不出，竟殺死同學的黃韋勳15年徒刑。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導



台南35歲男子黃韋勳，因沉迷電玩積欠李姓高中同學200多萬元未還，2021年3月3日雙方約好還債，黃男竟趁被害人玩手機之際、拿榔頭及水果刀朝被害人後腦猛力敲擊及刺殺，造成被害人傷重不治死亡，黃男行兇後即打電話報案自首，一審以殺人罪判刑17年，經上訴台南高分院，26日上午改判15年。

一審判決指出，死者李姓男子經營燈具製作生意，和被告黃韋勳是高中同學，黃男無固定工作、打零工維生，還迷上電玩，常向李男借錢，李男情義相挺，除把自己積蓄借給黃男，為了同學情誼還向他人、地下錢莊借款給黃男周轉，前後共借了200多萬元給黃男，但黃男卻一直未能清償債務，李男也向黃男催討還錢。

黃男還不出錢，卻向李男聲稱已約好阿姨代為還債，約李男在2021年3月3日下午到黃家商討還債事宜，李男依約偕2名友人前往黃宅，但請名友人在外面等，李男自行進入黃宅，黃男因怕無法還錢真相被李男知悉，竟利用李男玩手機疏於注意之際，持榔頭朝李男後腦猛力敲擊，李男抵抗反擊，黃男進一步從垃圾桶旁拾起1把水果刀，朝李身上猛刺至少3刀，造成李左肺刺傷大量出血、血氣胸，送醫後仍傷重不治身亡。

李男的2名友人看到李男從屋內跑出來後不支倒地，趕緊下車查看，並目擊黃男持刀在李男後方，黃男則對李男的兩友人說：「沒你們的事，你們快走，我也要自我了斷」，隨後黃男打電話向警方報案自首他殺人了。

一審依殺人罪判處黃男17年徒刑，案經上訴二審，台南高分局26日上午宣判，駁回一審判決，改判黃男15年徒刑。