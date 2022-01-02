高中情侶「每周3次」教室、女廁狂啪！　搞到男方媽慘賠20萬元

▲苗栗地院判男方敗訴，家長須連帶賠償20萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

苗栗一所高中學生情侶，連續4個多月內以每周3次的頻率，在校內各個角落發生性關係，次數高達數十次。事件曝光後女方家長控告男方侵害行為並要求賠償50萬元，男方家長則以「發生關係你情我願」，是「雙方家長督導不周」為由拒賠，但法官鑑於發生關係時男方已滿17歲，女方則未滿16歲，最終判處男方家長須連帶賠償20萬元。

判決書指出，阿民（男方化名）與小華（女方化民）交往後頻繁發生性行為，在2020年12月3日起至2021年3月15日之間，在學校教室、女廁和地下室等多處發生性關係，每周至少要3次。

女方家長得知後氣不過提告，表示阿民明知小華未滿16歲，卻仍和她發生性關係，是故意不法侵害小華的身體、貞操和性自主權，因此要求阿民賠償50萬元。

阿民家長則指出小情侶本就屬於「男歡女愛、兩小無猜」，阿民並未在違反小華意願下強迫她發生性行為，責任應該是「雙方家長督導不周」，不能只怪小華侵害性自主權，況且少年法庭審理時雙方都捨棄抗告，小華母親不應該再提告求償，如此行為有謀取不當利益的嫌疑。

法官認為發生關係當時阿民很清楚知道小華未滿16歲，卻仍和對方發生關係，事後也坦承不諱；雙方對於少年法庭裁決捨棄抗告則是尊重裁決結果，並非拋棄民事上提告的權利，而提告民事求償屬於行使正當權利，並非謀取不當利益，而阿民為限制行為能力人，審酌雙方財力，最終判處阿民母親須付連帶賠償責任，賠償小華一方20萬元整，全案可上訴。