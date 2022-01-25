▲曾遭網路霸凌！10億元富二代成網紅台中開展，盼以藝平疫。（圖／尹渥與詠童提供）



記者游瓊華／台中報導

24歲的詠童和28歲的未婚夫尹渥平時在Instagram上經常分享穿搭照，時髦的穿搭風格受到15萬粉絲歡迎和模仿。疫情期間，2人創作力依舊滿載，日前宣布成立新品牌及展覽，在台中舉辦首場聯合發表會，希望透過創作傳遞「以藝平疫」的正能量。

鮮少人知道，尹渥的父母在環工業經商長達30多年，公司從製造大型工業用污水過濾系統到安裝工程，市值粗估逾10億元，此次在兒子與準媳婦的發表會上難得公開亮相。尹渥的媽媽說，孩子從小家庭教育就很嚴格，要什麼得自己去爭取，看到兒子能展現出這麼好的成績，身為父母真的很欣慰。

詠童和尹渥除了成立新品牌「REPHAIAH.T」，日前聯合發表會也公開獨特的「美式中國風」百萬畫作，以收藏級的翡翠結合畫作。今年也將展開世界巡展之旅，並將進軍目前最夯的加密藝術NFT市場。

尹渥曾在2020年遭網路霸凌，匿名爆料者最後受司法制裁，判賠100萬給尹渥，這事件也成尹渥一幅作品「人言可畏」的由來。嘴巴會發出好的聲音與壞的聲音，「其實它們傷害不了我們，我們只要走自己的路即可！」