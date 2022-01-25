快訊／只花4元成千萬富翁！　全家發票中獎名單一次看

▲發票。（圖／記者周姈姈攝）

記者蕭筠／台北報導

快來對獎！110年11、12月統一發票今（25）日正式開獎了，其中，千萬特別獎獎號為「31150905」、200萬元特獎號碼則是「28564531」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共2開出張千萬發票，最低只花4元就成千萬富翁。

▲全家中獎發票明細一次看。（圖／業者提供）

全家這期中獎發票一共開出2組特別獎1000萬元，消費者於新營國道北店購買茶葉蛋、關東煮、零食、咖啡等，紅利折抵後，花費4元就幸運中獎；另，消費者於高雄覺禮店購買夯蕃薯、豆漿，花費60元就幸運中獎；頭獎20萬元則開出5組，分別在淡水紅林店、台中遼寧店、台南大安店、石門粽香店、林口樂活店，有消費者購買報紙就獲得20萬大獎。

另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票專屬百萬元獎，全家一共共開出3組，分別於鑫德店、羅騰店、豐原圓環東店，消費者購買飲用水即中獎相當幸運。

▲110年11、12月統一發票中獎號碼。（圖／ETtoday製作）

除外，財政部指出，去年9、10月期千萬特別奬「14872301」、200萬元特獎「37250799」各有5張尚未兌領，提醒中獎者須在今年3月7日前兌領。