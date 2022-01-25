　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快訊／只花4元成千萬富翁！　全家發票中獎名單一次看

▲▼發票。（圖／記者周姈姈攝）

▲發票。（圖／記者周姈姈攝）

記者蕭筠／台北報導

快來對獎！110年11、12月統一發票今（25）日正式開獎了，其中，千萬特別獎獎號為「31150905」、200萬元特獎號碼則是「28564531」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共2開出張千萬發票，最低只花4元就成千萬富翁。

▲▼全家發票。（圖／全家提供）

▲全家中獎發票明細一次看。（圖／業者提供）

全家這期中獎發票一共開出2組特別獎1000萬元，消費者於新營國道北店購買茶葉蛋、關東煮、零食、咖啡等，紅利折抵後，花費4元就幸運中獎；另，消費者於高雄覺禮店購買夯蕃薯、豆漿，花費60元就幸運中獎；頭獎20萬元則開出5組，分別在淡水紅林店、台中遼寧店、台南大安店、石門粽香店、林口樂活店，有消費者購買報紙就獲得20萬大獎。

另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票專屬百萬元獎，全家一共共開出3組，分別於鑫德店、羅騰店、豐原圓環東店，消費者購買飲用水即中獎相當幸運。

▲統一發票9、10月（圖／ETtoday製）

▲110年11、12月統一發票中獎號碼。（圖／ETtoday製作）

除外，財政部指出，去年9、10月期千萬特別奬「14872301」、200萬元特獎「37250799」各有5張尚未兌領，提醒中獎者須在今年3月7日前兌領。

ET快訊
貨車載滿冷凍蝦失速翻車　司機慘死！現場畫面曝
高雄本土-3！　染疫爸「看病傳3人」大逆轉
北市「春節疫苗」逾2萬名額全搶光！　明天還有機會
快訊／7-11開出2張千萬發票！　中獎名單一次看
「妹妹掉下去了」新莊2歲女童墜樓亡　母殯儀館崩潰哭
涉掏空聯昌1.5億！　東元前董事黃育仁遭搜索約談
快訊／全聯開出千萬發票！　200萬得主也有
快訊／桃園本土+7！媽媽陪病兒子確診　居服員傳播鏈再添2人
快訊／高雄傳幼童快篩陽！幼兒園緊急停課　衛生局回應
快訊／北市公布新確診足跡！　新光三越、微風信義　
快訊／只花4元成千萬富翁！　全家發票中獎名單一次看
長榮鳳凰確診女員工疑為感染源！　台北同學確診

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快訊／7-11開出2張千萬發票！完整中獎名單一次看

快訊／全聯開出1張千萬發票！　200萬得主也有1人

春節搶先開箱！電商現貨開賣AirPods 3　最快24h到貨、最高賺千元回饋

快訊／只花4元成千萬富翁！　全家發票中獎名單一次看

快訊／萊爾富開出千萬發票！還有1人中200萬

【廣編】熊仔再現全新MV詞曲　5X專注力迎戰新的一年

演藝圈「瘦身大王」三年甩29公斤、粉絲敲碗出瘦身書

超商限定！最新「6款虎年紅包袋」　獨家幾米、玩具總動員造型超Q

虎猴蛇豬安太歲！6大宮廟推24h線上點燈　逢凶化吉又安心防疫

22元爽喝大美式！7-11「8大咖啡飲品」推組合優惠　星巴克買1送1剩1天

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《夜路》凱特布蘭琪化身蛇蠍美人　與「渣男」布萊德利庫柏聯手詐騙

路上遇舞龍團僅剩單線道　他超車擦撞廟方人員急關心

《華燈》中村桑曾是S.H.E男主角！　Ella宣示主權：我比蘇媽媽更久

快訊／7-11開出2張千萬發票！完整中獎名單一次看

快訊／全聯開出1張千萬發票！　200萬得主也有1人

春節搶先開箱！電商現貨開賣AirPods 3　最快24h到貨、最高賺千元回饋

快訊／只花4元成千萬富翁！　全家發票中獎名單一次看

快訊／萊爾富開出千萬發票！還有1人中200萬

【廣編】熊仔再現全新MV詞曲　5X專注力迎戰新的一年

演藝圈「瘦身大王」三年甩29公斤、粉絲敲碗出瘦身書

超商限定！最新「6款虎年紅包袋」　獨家幾米、玩具總動員造型超Q

虎猴蛇豬安太歲！6大宮廟推24h線上點燈　逢凶化吉又安心防疫

22元爽喝大美式！7-11「8大咖啡飲品」推組合優惠　星巴克買1送1剩1天

小小彬暴風成長「圓臉消風」！17歲創業當戲劇講師

中信金控MA及IBA計畫　預計延攬80位以上菁英

嘉義版「神隱少女湯屋」美翻了！制高點望日落、泡足湯渡愜意假期

台中東區大樓飆漲逾6成　帶動太平房價坐2望3

貨車載滿冷凍蝦…下秒失速翻車冒煙　司機慘死現場畫面曝

加強重要節日安全維護工作起跑　潘孟安慰問四大民力＋警察

竹市府攜手愛心店家　「呷熊飽」餐券助弱勢家庭溫飽過年

從深山喝到海邊！全台6間公認必訪解憂咖啡　泡進大自然放空歸零

雲林防疫不停學　「居家學習教師遠距教學視訊設備」今啟用

高雄本土-3！染疫爸「診所看病傳3人」大逆轉　複驗轉陰撤案號

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

消費熱門新聞

快訊／萊爾富開出1張千萬發票！

快訊／全聯開出1張千萬發票

快訊／全家發票中獎名單一次看

7-11開出2張千萬發票

演藝圈「瘦身大王」三年甩29公斤

麥當勞「紅豆派」限時回歸了！

賣場再現經典家長群組都在推

麥當勞早餐「薯餅」回來了！

必吃！老饕才知道的巷弄川浙菜

吃雞神器來了！肯德基推「炸雞圍兜兜」

搶翻！家樂福線上福袋10分鐘完售

超商最新「6款虎年紅包袋」有幾米造型

「春節送禮」民調出爐！JW名列送禮首選

更多熱門

相關新聞

快訊／萊爾富開出1張千萬發票！

快訊／萊爾富開出1張千萬發票！

快拿出來對！110年11-12月發票今（25）日開獎了，萊爾富就搶先在臉書專頁宣佈，共開出1張1000萬特別獎以及1張200萬特獎。

統一發票11、12月中獎號碼出爐！

統一發票11、12月中獎號碼出爐！

幸運兒是你嗎？　去年9-10月期千萬發票還有5張沒兌領

幸運兒是你嗎？　去年9-10月期千萬發票還有5張沒兌領

超商限定「重乳草莓霜淇淋」回來了

超商限定「重乳草莓霜淇淋」回來了

超商咖啡買2送2、第2杯11元喝！

超商咖啡買2送2、第2杯11元喝！

關鍵字：

全家發票統一發票名單

讀者迴響

熱門新聞

快訊／納豆發聲明！「最新現況曝光」

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

快訊／宋智雅突發「黑衣憔悴」道歉片！

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

茄子蛋MV男星爆劈腿「無套逼妻墮胎」！

獨家／納豆被爆腦幹出血「無意識」

納豆女友依依心疼發聲！

Josh開箱16坪鳥籠房！眾傻了：難怪老婆會生氣

納豆傳腦出血開刀...醫院多人守候　經紀人無奈發聲

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面