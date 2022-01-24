陸拒收「立陶宛萊姆酒」來台貴3.6倍！網看售價傻眼：世界大盤子

▲台酒公司採購立陶宛蘭姆酒，以每瓶600元新台幣的價格販售。（圖／記者林淑慧攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸拒收立陶宛的2萬瓶「黑螺旋槳蘭姆酒」，台灣義氣相挺接收。台灣菸酒公司宣布2月1日以每瓶600元新台幣的售價開賣，卻被網友發現同款蘭姆酒在大陸的電商平台上只要38元人民幣（約166元新台幣），價差3.6倍，讓網友直呼「台灣是世界大盤子是吧！」

因與台互設代表處，立陶宛MV Group Production（簡稱MV公司）生產的「黑螺旋槳蘭姆酒」去年12月被大陸海關拒收，台酒公司1月3日宣布義氣相挺，全數轉購入台灣。

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▲大陸電商賣「立陶宛萊姆酒」僅要166元。（圖／翻攝網路）



台灣菸酒公司董事長丁彥哲22日表示，首批6000瓶將於2月1日（初一）開賣，每瓶售價600元新台幣，且瓶身上有特別設計，印上兩國國旗，酒瓶後方的商品資訊標貼，也由簡體中文版改為符合台灣標示相關法令的正體字版。

然而，有網友發現，「黑螺旋槳蘭姆酒」在大陸知名電商平台上僅販售31元到38元人民幣（約136元至166元新台幣），價差高達3.6倍至4倍，讓不少網友驚呼「喝的不是酒，是台灣價值」、「那是賣價，不是跟立陶宛的買價」、「笑死，謝謝你們愛台灣」、「財富密碼，賣酒發大財」、「真假，如果是盤子價，台酒要出來說明」、「酒稅、營業稅、關稅都要算齁」。

據悉，台酒表示，目前「黑螺旋槳蘭姆酒」有總統府、外交部及圓山飯店洽詢，因此「不怕賣不出去，只怕賣不夠」。

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