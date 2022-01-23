「嘉玲」終於現身！今校園無新增個案、總數維持979例

▲台灣本土疫情持續延燒，圖為之前北市環保局聯手國軍消毒畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土新冠肺炎疫情持續升溫，今天又大增52例本土確診病例，但好消息是，根據教育部今（23日）公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校沒有新增確診個案，「嘉玲」終於現身，校園累計總數維持979例。

近期國際疫情因Omicron病毒而持續延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過3.49億人，各國疫情持續蔓延，俄國單日確診數創新高，台灣本土疫情也持續延燒，繼昨天暴增82例本土確診病例，今天本土病例依舊大增52例，另有37例為境外移入，等於增加89例。

▼今校園無新增個案、總數維持979例。（圖／教育部提供）

不過，好消息是，今天校園沒有新增病例，根據教育部今天公布最新統計資料，各級學校學生沒有新增確診案例，總數維持979例，本土確診人數維持752例，其中217例為本土大專校院生，高中生124例、國中生115例、國小生198例，還有98例幼兒園生。

至於境外移入部分，今天也維持227例，其中大專校院學生188例，境外移入高中生35例，國中生1例，國小生3例。