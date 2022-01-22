法警長蓋違建當包租公　門口掛手銬制服「證明實力」

記者鄧木卿／南投報導

南投地檢署劉姓法警長被檢舉房子不但違建還隔間分租，甚至還在門外掛警服、手銬，牆壁上夾一張自己名片，想給房客或附近鄰居壓力，鄰居不僅向建管單位提出檢舉，劉坦承違建一事，但強調鄰居曾遭小偷，也有討債集團上門找人，掛警服、手銬只是為了防賊。劉說自認倒楣，目前只希望房客趕快搬走，房租不要了。

▲▼收不到9千元房租反而被罰6萬，又可能排拆，南投法警長喊冤，掛警服是防小偷。（圖／民眾提供）

劉男說，當初買這塊地時就知道不能蓋房子，因為位在斷層帶上，但是夫妻倆只付得起便宜地價，於是蓋了兩層樓，一樓自住，二樓隔間分租，月租4500元，希望增加一點收入，會被檢舉，就是其中有一對男女同住，積欠2個月9000元房租不給，傳line催討已讀不回，2人經常不在家，有回來也是白天在屋內，晚上才出門，不知2人是做什麼工作。

檢舉者還拍下1樓門口掛有2線2星的警察制服，以及警用手銬，牆壁上還貼一張地檢署法警長名片，似乎是想警告房客，造成心理威嚇。

劉男說，警服是舊式的，現在已換裝，早在1年前，房客還沒承租就掛了，手銬是壞的，掛在那裡是有時要測試電池、變壓器能否通電，衣服和手銬都是為了嚇阻宵小和討債集團上門問路，因為鄰居就曾遭竊過，但房客不依約繳租金，反而拿這些和他的職務大作文章，令他大感無奈。

劉男說，違建罰單6萬元起跳，索討9千元月租不成，反而被罰，而且還可能列入縣政府排拆，他只能自認倒楣，希望房客趕快走人，房租不用付了。