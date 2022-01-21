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顏家817招待所快拆光！中市府勘查「拆除近100%」將結案

▲拆違建到期！中市府顏家817招待所「拆除近100%將結案」。（圖／市府提供）

▲顏家817招待所拆除近100%，市府表示將結案。（圖／市府提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中第二選區立委補選早已落幕，顏寬恒家族的「817招待所」違建部分在14日時被市府要求限期7天自行拆完，今天是拆除最後期限，台中市政府表示，下午市府團隊至現場勘查，此案違建拆除進度近100%，預計傍晚全數自行拆除完畢。

都發局表示，經過勘察，靠近大同八街增建的部分已拆除，鄰近大同九街圍牆及一棟建築物、大門、佔用國有地的違建及木圍籬也已拆除，合法建物右側靠近大同九街違建部分預計今日傍晚拆畢，後續將依規定辦理結案，都發局依規通知所有人拆除後剩餘物應盡速清理，以維護環境安全。

▲拆違建到期！中市府顏家817招待所「拆除近100%將結案」。（圖／市府提供）

至於外界關心的沙鹿民宅及龍井國有地違建部分，都發局已完成複查確認違建資料，包含地下室一層、屋前雨遮、天井封閉、垂直增建一層、圍牆等涉違建，今日開立違建認定通知書，依程序通知違建所有人限期14日改善；另沙鹿山頂腳黃昏市場違建也於1月17日完成勘查，並開立違章建築認定通知書，限違建人14天內改善。

都發局強調，違建處理依建築法有一定處理程序及規定，將秉持一貫立場依法行政，已興建完成的違章建築物如有公安之虞，按「台中市違建拆除優先順序原則」屬第三軌列管排拆案件將優先處理。

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