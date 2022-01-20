「友28歲當上店長」年薪70萬　他自卑走錯路！網卻嘆：比工讀還慘

▲友人在咖啡店工作3年，如今升職當店長！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

行政院主計總處日前公布，2020年薪資中位數為50.1萬元，即有半數的受僱者月薪不到4.2萬元。而有網友透露，朋友在咖啡店打拼3年，完全不敢請假，最近終於坐上店長寶座，聽聞年薪有70萬元，讓原PO驚訝不已。文章曝光後，多數網友卻狂搖頭，「店長CP值比工讀生還慘吧！」

一名男網友在PTT表示，身旁一位友人在連鎖咖啡店工作，25歲應徵就當職儲備店長，「任勞任怨，除了打疫苗跟排休，沒有請過假。」

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轉眼3年後，友人如願以償升職，「升店長了，管理有3個員工，年薪據說很不錯，應該有70萬。」話鋒一轉，原PO卻感慨，「反觀我現在還是個普通的小職員，雖然年薪比他高一點，但是社會地位完全不同，我當初是不是走錯路了？」

▲網友狂搖頭 。（圖／翻攝PTT）



文章貼出後，底下網友卻不以為意，認為店長只是頭銜，但責任制又要扛業績，且賺得沒有比較多，「店長只是貴一點的工讀生」、「你以為店長就不用下去做喔」、「同樣薪水，不用背責任，根本贏好嗎」、「年薪高才是真的」、「餐飲業的店長一職，說實在沒比較爽」、「店長就是高級店員，店又不是自己的」、「餐飲店長就多一點錢，扛一堆責任」、「店長幾乎封頂，除非能往區經理之類的升職，不然未來性是自己出去開店」、「70萬扛營業額，你說呢」、「頭銜不重要，跟對老闆才重要」。