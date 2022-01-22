高雄爸「看病半小時傳3人」！醫驚呼不尋常　疫情外擴未來3天關鍵

▲高雄港篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

21日新增23例本土個案創今年新高，高雄、桃園分別佔10例，高雄個案中有7人都與港務有關，另外3人則是同診所看病確診。林口長庚副院長、感染科醫師邱政洵表示，高雄看起來是一個新破口，「原本是低密度社區感染，現在看來有外擴跡象」，未來3天是重要觀察期，只能就現有足跡盡量追，希望在過年前能夠緩解。

高雄確診男童父親（案18156）為高雄港跑單幫的引擎維修師，新增7名為職場同事，全都判定感染Omicron，且感染源疑似與國際商船新光輪有關。由於港區工作人員在碼頭進出、往來非常頻繁，初估接觸人員也有2～3萬人，高雄市衛生局也將發放簡訊進行分流分批進行採檢。

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不過，21日公布職場同事中，案18212曾於1/16自行開車到台南參加喜宴，卻未在疫調第一時間告知，同桌11人都居住於外縣市，也讓台南市長黃偉哲大為震怒，表示「若出現破口，台南市民不會原諒你」，甚至揚言不排除採取法律行動。

▲高雄21日新增10名確診者，其中7例與高雄港有關。（圖／指揮中心提供）

被問及個案隱匿足跡是否會成新破口？邱政洵表示，如果在匡列第一時間未告知，而是在確診時才講，會讓疫調延遲至少12小時到1天，讓疫調人員需要重新追起，增加疫調難度。

邱政洵提到，西堤群聚案原本都快進到尾聲，現在又突然擴及到桃園經貿園區，匡列1100人篩檢，也是因為有2名1/9日用餐的移工在第一時間未告知，又到職場傳給4個同事，讓防疫人員疲於奔命。

「講你去過哪裡不會被懲罰。」邱政洵強調，防疫3重點分別為坦白、溝通與放棄本位主義，林口長庚在疫情期間也是秉持這3原則，才能負擔起全國17%重症病患。農曆春節將近，他也建議民眾到餐廳圍爐時，要盡量避免唱歌、敬酒，並盡量縮短停留時間。

▲高雄港群聚事件高雄市政府祭出應變措施。（圖／記者賴文萱翻攝）

「高雄是疫情新關鍵！」邱政洵說，現在除了要釐清港阜傳播究竟是人傳人還是接觸貨物、環境傳染外，也要調查診所病患是如何被感染。因為看診與用餐不同，「通常口罩都會戴緊緊，也不會到處摸」，間隔30分鐘就增3人確診「很不尋常」，需要再靠後續疫調釐清。

本土Omicron疫情自1月爆發以來已有多縣市爆出確診個案，且疫調隨著染疫人數增加漸趨複雜。面對疫情多點爆發，前疾管署長蘇益仁受也呼籲，現在最重要的只有兩件事，一是減災，二是盡快把疫苗打滿，該來的還是會來，「不要再為了一兩個病例窮追猛打」。