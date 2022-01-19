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安全行駛不超載　歸仁警強力取締大型車輛重點違規

▲台南市警歸仁分局，聯合台南市交通警察大隊共同執法，利用造價百萬的「活動地磅」，現場攔查大型車違規超載5件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局，聯合台南市交通警察大隊共同執法，利用造價百萬的「活動地磅」，現場攔查大型車違規超載5件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效降低大型車違規及肇事，針對大型（砂石、貨）車行經道路加強攔檢，台南市警歸仁分局於18日上午，聯合台南市交通警察大隊共同執法，利用造價百萬的「活動地磅」，期能發揮機動彈性及靈活調度之特性，有效遏止大型車輛違規超載，並於現場攔查大型車違規超載5件。

大型車因有「視覺死角」與「內輪差」問題，且車體大、重量重，發生碰撞常造成嚴重車禍傷亡，歸仁分局統計，2021年度計取締大型車違規659件，其中超載16件、未依規定申請路權61件、違規轉彎83件、超速65件、闖紅燈50件、酒駕5件及其他各項違規379件。

▲台南市警歸仁分局，聯合台南市交通警察大隊共同執法，利用造價百萬的「活動地磅」，現場攔查大型車違規超載5件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因歸仁分局轄內工業區眾多大型車輛往來頻繁，且鄰近高雄市並涵蓋國道1號、國道3號、台86線、台39線等要道，為加強整頓大型車行車秩序、降低交通事故及確保用路人安全，歸仁分局將會持續取締大型車，不定時、不定點聯合台南市交通警察大隊共同執法，以「活動地磅」執行大型車超載取締，希望透過執法手段，促使用路人遵守相關道路交通法規之規定，維護道路交通安全。

▲台南市警歸仁分局，聯合台南市交通警察大隊共同執法，利用造價百萬的「活動地磅」，現場攔查大型車違規超載5件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局請大型車輛駕駛人注意標誌、標線及速限行駛，以免違規挨罰，並呼籲機慢車騎士在道路上行駛，盡量遠離大型車輛，避開視野盲區。

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