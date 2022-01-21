35歲還跟學生「擠吃65元便當」很丟臉？網歪樓1好處…老司機羨慕了

▲畢業後還愛吃學生餐廳丟臉嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

學校周邊的餐廳不見得特別好吃，但價格一定經濟實惠，校外人士為了省錢跑去學校旁吃飯很丟臉嗎？一名35歲男子透露，他常常下班跑到學區，為的就是能吃上一頓高CP值晚餐，外面破百的雞排便當這裡只賣65元，「我一個35歲的歐爸坐在那邊會不會很丟臉？」

原PO在PTT表示，待會下班他又要到學區吃晚餐，每到用餐時間，學校附近的餐廳都會塞滿學生，比較少見到30幾歲的上班族，他怕自己一個人坐在那很奇怪，身邊客人全是大學生，不過「65元就可以吃到雞排便當真的俗擱大碗，重點紅茶還可以喝到飽」，實在很難抵擋這誘惑。

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原PO擔心，自己已經35歲，應該要有一定的經濟能力，如果還繼續坐在餐廳內跟大學生擠一起，似乎有點說不過去，「畢竟都出社會十幾年了，還是只能來跟學生搶飯吃」，好奇其他人怎麼看待？

▲不但不丟臉，網友還大讚。（圖／翻攝自PTT）



多數人覺得這並不丟臉，便宜好吃的餐廳誰都愛，且旁人其實不會想那麼多，「我40了偶爾還是會跑去大學學餐買便當啊」、「太弱，我38歲照樣跟學生搶飯吃」、「重點好不好吃」、「便宜又好吃，哪裡丟臉」、「我家就住學區，從小吃到老也沒想過這問題。」

網友還歪樓另一個好處，「可以順便看妹子，怎樣都不虧」、「不會，也想妹仔配飯吃可是沒學區」、「不會，可以故意跟女大生併桌，香香的」、「可以看妹子、調劑身心，對健康是有益的」、「看妹子才是重點，這時候面子先擱一邊」、「跟女大生一起吃飯，羨慕。」