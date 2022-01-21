本土爆增23例！一圖秒懂個案確診症狀　4人打3劑也中鏢

記者張乃文／整理報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（21）新增23例本土，為今年新高，當中有10例與高雄港工作的染疫父親（案18156）相關；另桃園機場、西堤餐廳相關個案也有新增。而分析染疫個案的詳細情況，共10男、13女；其中5人未完整施打疫苗。整體症狀包括發燒、喉嚨痛或流鼻水，另有6人則屬無症狀。

▲高雄今新增10例確診個案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

從圖表來看，23人確診可發現仍有5人是未施打疫苗或未完整接種，15人符合突破性感染（2劑疫苗接種滿14天），有4人已經接種第三劑加強針仍染疫；至於症狀部分，喉嚨痛及咳嗽佔多數，也可見有案例出現發燒情況，少數人有肌肉或全身痠痛；不過，這之中仍有6人屬於無症狀。

▲指揮中心公布1/21本土確診個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

另外，境外移入狀況，醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前Omicron境外移入合計364例，其中2例為中度肺炎，但都沒有住到加護病房，也無需氧氣治療，住院約2週就出院。

羅一鈞提到，Omicron確診者年齡分布以能夠長途飛行的20~60歲民眾居多，突破性感染占多數，只有1人為80歲以上，兩名中重度以上個案分別為20多歲本國籍男性與30多歲外國籍懷孕女性，兩人分別打3劑與2劑疫苗，接受藥物治療後都在2週左右康復出院。