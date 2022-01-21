中壢高商老師「集檢所採檢轉陽」　陳時中：校園風險低

記者嚴云岑／台北報導

桃園機場相關事件再擴大，桃園今（21）日新增10人確診，其中1人為中壢高商老師（案18184），指揮官陳時中表示，該師是與西堤工讀生案17774接觸被匡列，但因為其1/15採檢陰性，進集檢所採檢才驗出陽性，沒有證據顯示高中存在風險，就算先前有接觸學生，也無傳染風險。

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增23例本土個案，為今年以來新高，其中3案與西堤相關，分別為案18083的弟弟與2名於1/9用餐、任職於經貿特區的移工，後者又傳給同職場4名同事，指揮中心已針對全公司1000多人進行篩檢，目前仍在等待檢驗結果。

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▲銀行員案17630引發的西堤群聚相關個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計5,394,042例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,375,246例排除)，其中18,109例確診，分別為3,283例境外移入，14,772例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計116例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。